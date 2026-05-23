Home > उत्तर प्रदेश > परिवारे वाले चिखते-चिलाते रहे, लेकिन नहीं माना अली… आखिर क्यों प्रेमी ने प्रेमिका को चुनरी से उतारा मौत के घाट?

परिवारे वाले चिखते-चिलाते रहे, लेकिन नहीं माना अली… आखिर क्यों प्रेमी ने प्रेमिका को चुनरी से उतारा मौत के घाट?

Shamli Murder Case: शामली ज़िले में एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर में उसी के परिवारवालों के सामने चुनरी से गला घोंट कर हत्या कर दी. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर पूरा मामला क्या है और प्रेमी ने क्यों अपनी प्रेमिका की जान ले ली.

By: Shristi S | Published: May 23, 2026 4:41:01 PM IST

शामली में एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर में चुनरी से गला घोंट कर हत्या कर दी
शामली में एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर में चुनरी से गला घोंट कर हत्या कर दी


Shamli Lover Killed Girlfriend: यूपी के शामली ज़िले में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. यहां, थाना भवन इलाके के सोंटा रसूलपुर गांव में, एक युवती जो उस समय घर पर अकेली थी की उसके कथित प्रेमी ने, उसके परिवार वालों की मौजूदगी में ही, एक दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी. 

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी फरार बताया जा रहा है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर पूरा मामला क्या है और प्रेमी ने क्यों अपनी प्रेमिका की जान ले ली.

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क्या है पूरा मामला?

रिपोर्टों के अनुसार, युवती रेशमा शुक्रवार सुबह घर पर अकेली थी. उसकी मां, नजमा, और बहन खेतों में काम करने गई हुई थीं, जबकि उसके पिता, शमशाद, दिहाड़ी मजदूरी के लिए बाहर गए हुए थे. इसी दौरान, उसी गांव का रहने वाला अली मोहम्मद घर पर आया. आरोप है कि दोनों लंबे समय से एक-दूसरे के संपर्क में थे और उनके बीच प्रेम-संबंध थे.

सुबह करीब 11:30 बजे, जब रेशमा की मां और बहन घर लौटीं, तो उन्होंने उन दोनों को घर के अंदर पाया. इस पर आपत्ति जताते हुए, परिवार वालों ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी. आरोप है कि इसके बाद हुई कहा-सुनी के दौरान, अली मोहम्मद ने रेशमा पर दबाव डाला कि वह उसके पक्ष में बोले और अपने परिवार वालों को मनाए; हालांकि, युवती ने अपने रिश्तेदारों का ही साथ दिया. इससे आग-बबूला होकर, आरोपी अचानक हिंसक हो उठा.

परिवार वाले चीखते-चिल्लाते रहे

परिवार वालों के अनुसार, गुस्से से भरे युवक ने रेशमा की चुनरी पकड़ी और उसी से उसका गला घोंटना शुरू कर दिया. इससे पहले कि परिवार वाले पूरी तरह समझ पाते कि क्या हो रहा है, युवती की हालत पहले ही गंभीर हो चुकी थी. मौके पर मौजूद रिश्तेदार दहशत में चीखने-चिल्लाने लगे, जबकि पीड़िता की मां बार-बार आरोपी से गुहार लगाती रही कि वह उसकी बेटी को न मारे.

हालांकि, आरोपी ने बेरहमी से इस अपराध को अंजाम दिया. इसी बीच, आरोपी का साथी अब्दुल भी मौके पर पहुंच गया; लेकिन, घर के अंदर मचे शोर-शराबे और जमा होती भीड़ को देखकर वह मौके से फरार हो गया.

शामली हत्याकांड के बारे में पुलिस ने क्या कहा?

घटना के बाद, परिवार वालों ने आरोपी को कमरे के अंदर बंद कर दिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंचकर, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

SP नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह मामला प्रेम-संबंध से जुड़ा है. घटना से पहले, वह युवक और युवती एक-दूसरे के संपर्क में थे. जब परिवार वाले अचानक घर लौट आए और युवती ने युवक का साथ नहीं दिया, तो युवक ने गुस्से में आकर हत्या कर दी.

Tags: Shamli Crime Newsuttar pradesh news
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