Shamli Minor Assault Case: शादी का वादा, फिर इनकार! बहन के देवर ने किया कांड, अब पिता ने उठाया ये कदम

Shamli Minor Assault Case: उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है. एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया है. पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों और साक्ष्यों की जांच के बाद नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह मामला सामाजिक विश्वास, पारिवारिक रिश्तों और नाबालिगों की सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंताओं को सामने लाता है. फिलहाल पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है.

पारिवारिक रिश्ते के व्यक्ति पर लगे गंभीर आरोप

पीड़ित पिता के अनुसार, उनकी बड़ी बेटी की शादी कांधला थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बड़ी बेटी का देवर काफी समय से उनकी नाबालिग बेटी के संपर्क में था. परिजनों का आरोप है कि युवक ने किशोरी को शादी का भरोसा देकर अपने विश्वास में लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपी ने लगातार विवाह का आश्वासन देकर किशोरी को चुप रहने के लिए प्रेरित किया.

शादी का भरोसा मिलने से लंबे समय तक नहीं बताई बात

शिकायत में कहा गया है कि आरोपी बार-बार शादी करने का वादा करता रहा. इसी कारण किशोरी ने कथित घटना की जानकारी लंबे समय तक अपने परिवार को नहीं दी. जब परिजनों को पूरे मामले की जानकारी हुई, तो उन्होंने पहले आपसी बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास किया. परिवार की ओर से आरोपी और उसके परिजनों से संपर्क कर मामले को सुलझाने की कोशिश की गई.

वादा पूरा नहीं होने पर पुलिस से लगाई गुहार

पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी के परिजनों ने शुरुआत में शादी कराने का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में अपने वादे से पीछे हट गए. इसके बाद पीड़ित पिता अपनी बेटी के साथ कांधला थाने पहुंचे और लिखित शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. परिवार का कहना है कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ न्याय होना चाहिए और दोषी के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए.

पुलिस ने जांच शुरू की, साक्ष्यों के आधार पर होगी कार्रवाई

कांधला थाना पुलिस का कहना है कि पीड़ित पक्ष से शिकायत प्राप्त हो चुकी है. मामले में किशोरी की उम्र, लगाए गए आरोपों और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की विस्तार से जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान आवश्यक साक्ष्य जुटाए जाएंगे. यदि जांच में आरोपों की पुष्टि होती है, तो संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

संवेदनशील मामलों में समय पर शिकायत है महत्वपूर्ण

विशेषज्ञों का मानना है कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में परिवार और समाज की सतर्कता बेहद जरूरी है. यदि किसी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का शोषण या अपराध होने की आशंका हो, तो बिना देरी किए संबंधित पुलिस थाने या बाल संरक्षण एजेंसियों से संपर्क करना चाहिए. समय पर शिकायत और निष्पक्ष जांच से पीड़ित को न्याय दिलाने की प्रक्रिया मजबूत होती है.

शामली के कांधला क्षेत्र में सामने आया यह मामला फिलहाल जांच के दायरे में है और आरोपों की पुष्टि होना बाकी है. पुलिस का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे संवेदनशील मामलों में तथ्यों की पुष्टि और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है.