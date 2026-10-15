UP Crime: फिलीपींस की लड़कियों से कई घंटे होती थीं कॉल पर बातें, पीछे से कांड करता रहा AI... राज़ खुलने के डर से दे बैठा जान!

UP Crime: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां साइबर ठगों के एक शातिर जाल ने एक हंसते-खेते युवक की जान ले ली. दो महीने पहले शामली के किवाना गांव के रहने वाले परीक्षित मलिक ने जंगल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. पुलिस की गहन छानबीन के बाद इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

कैसे बुना गया था हनीट्रैप का जाल?

पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 17 अगस्त को परीक्षित मलिक का शव खंडरावली के जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला था. जांच में पता चला कि परीक्षित एक सोची-समझी साजिश के तहत हनीट्रैप का शिकार हो गया था.

परीक्षित के मोबाइल पर फिलीपींस के एक नंबर से कॉल आई थी, जिसके जरिए उसकी बातचीत एक लड़की से शुरू हुई. शातिर बदमाशों ने इस दौरान परीक्षित की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर लीं. इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल.

एआई तकनीक का इस्तेमाल कर बदलता था आवाज

जांच में खुलासा हुआ कि इस पूरे गैंग का संचालन गुड़गांव (हरियाणा) के आईएमटी मानेसर में रह रहा आशीष कुमार कर रहा था, जो मूल रूप से झारखंड के गिरिडीह का रहने वाला है.

आरोपी बेहद शातिर था. वह फोन पर लोगों से बात करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक की मदद से महिलाओं जैसी आवाज निकालता था. फिलीपींस की लड़कियों के नाम और माध्यम से वीडियो हासिल करने के बाद, यह गैंग पीड़ितों को उनकी न्यूड वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर परिवार के सदस्यों को भेजने की धमकी देकर लगातार पैसे ऐंठता था.

परीक्षित से की गई थी पैसों की वसूली

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने सबसे पहले परीक्षित से 2,000 रुपये और फिर 1,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए. इसके बाद भी उनकी पैसों की डिमांड लगातार बढ़ती गई. जब आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी और दबाव बढ़ा दिया, तो मानसिक रूप से टूट चुके परीक्षित ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठा लिया.

परीक्षित के पिता गजेंद्र सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए एक अन्य व्यक्ति और बैंक अधिकारी पर भी गंभीर आरोप लगाए थे. पुलिस का कहना है कि पिता द्वारा दी गई इस शिकायत के अन्य पहलुओं पर भी बारीकी से जांच की जा रही है.

#SHAMLIPOLICE अवगत कराना है कि दिनांक 17.08.2026 को थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम किवाना निवासी परीक्षित मलिक पुत्र रविन्द्र द्वारा पड़ोसी गांव खन्द्रावली के जंगल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी। पोस्टमार्टम की कार्यवाही के उपरान्त मृतक के परिजनों द्वारा घटना के कारणों की जानकारी न होने के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत कर पुलिस की साइबर टीम को जांच में लगाया गया। जांच के दौरान सामने आया कि मृतक साइबर अपराधियों के हनीट्रैप एवं ब्लैकमेलिंग के जाल में फंस गया था। प्रारम्भिक जानकारी के अनुसार, मृतक के मोबाइल पर फिलीपींस के नंबर से कॉल आई थी, जिसके बाद लड़की की आवाज में बातचीत कर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें/वीडियो प्राप्त कर ली गईं तथा उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजकर वायरल करने की धमकी देते हुए पैसों की मांग की गई। आरोपियों द्वारा पहले ₹2,000 तथा बाद में ₹1,000 प्राप्त किए गए और इसके बाद भी लगातार पैसे मांगे जा रहे थे। परिजनों को तस्वीरें/वीडियो भेजने की धमकी से भयभीत होकर मृतक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस की साइबर टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच करते हुए जनपद गिरिडीह, झारखंड निवासी आशीष कुमार पुत्र दिनेश पंडित को गिरफ्तार किया गया है। जांच में इस प्रकार के संगठित साइबर अपराध की आशंका सामने आई है, जिसमें कथित तौर पर एआई तकनीक के माध्यम से लड़की जैसी आवाज में पुरुषों से बातचीत कर उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में फंसाया जाता है और बाद में तस्वीरों/वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर धनराशि वसूली जाती है। पुलिस द्वारा प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक एवं विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक शामली ने आमजन से अपील की कि अनजान नंबरों से आने वाली वीडियो कॉल अथवा संदिग्ध कॉल से सतर्क रहें, किसी भी व्यक्ति के साथ निजी तस्वीरें या वीडियो साझा न करें तथा साइबर ब्लैकमेलिंग की स्थिति में घबराने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचित करें और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। ➡️उक्त संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह की बाईट👆🏻 @Uppolice @dgpup @adgzonemeerut @digsaharanpur @Sumitshukla1983 @AmarUjalaNews @JagranNews @Live_Hindustan @ABPNews @ANI @bstvlive @News1IndiaTweet @News18India @ZEEUPUK — Shamli police (@PoliceShamli) October 14, 2026

पुलिस अधीक्षक की अपील: सतर्क रहें

इस घटना के बाद शामली पुलिस ने लोगों से साइबर ठगी के प्रति सतर्क रहने की अपील की है कि अनजान नंबरों से आने वाली वीडियो कॉल या अनजान लोगों से सोशल मीडिया पर जुड़ने से बचें. किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी व्यक्तिगत तस्वीरें या वीडियो शेयर न करें. यदि आप कभी भी साइबर ब्लैकमेलिंग या ठगी का शिकार होते हैं, तो घबराएं नहीं. तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं.

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