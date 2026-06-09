Ayush Malik Conversion: चांदनी कुरैशी या मौलाना साहब? किसने किया ब्रेनवॉश, खुद आयुष ने बताया कैसे बना मुसलमान

Ayush Malik Conversion: शामली के धर्मांतरण मामले ने पूरे उत्तर प्रदेश को सोचने पर मजबूर कर दिया है, ये धर्मांतरण का एक ऐसा मामला है जो रातों-रात चर्चा में आ गया. जी हाँ! हम बात कर रहे हैं आयुष धर्मांतरण मामले की. जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के शामली के एक अमीर व्यापारी के बेटे आयुष मलिक के धर्म परिवर्तन मामले को लेकर लगाता खुलासे होते जा रहे हैं. इस मामले को लव जिहाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है. वहीं अब इस विवाद के बीच, मीडिया ने आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली का इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन का पूरा कबूलनामा सुनाया. चलिए जान लेते हैं इस बारे में आयुष का खुद क्या कहना है.

चांदनी से मुलाकात के बाद बना मुसलमान

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शामली के एक दवा व्यापारी के बेटे आयुष मलिक ने बताया कि सरकारी कागजों में उनका नाम अभी भी आयुष ही है, लेकिन इस्लाम अपनाने के बाद उन्होंनेअपना नाम बदल कर मोहम्मद अली रख लिया. आयुष का कहना है कि उसने धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से ही किया है न कि किसी बाहरी दबाव या किसी मौलवी के कहने से. इतना ही नहीं आयुष का ये भी कहना है कि, 2018 में कंधे की चोट के इलाज के दौरान उनकी मुलाकात फिजियोथेरेपिस्ट चांदनी कुरैशी से हुई. इसके बाद, धीरे-धीरे उनका झुकाव इस्लाम की तरफ हुआ और उन्होंने इंटरनेट पर पाकिस्तानी मौलानाओं के वीडियो देखना शुरू किए जिसके बाद उनकी रूचि इस्लाम में आने लगी और उन्होंने इस्लाम अपना लिया.

कैसे हुई चांदनी से मुलाकात

वहीं जब मेडिया द्वारा आयुष से पूछा गया कि अब आपका नाम क्या है और आप मोहम्मद अली कैसे बने? तो इसके जवाब में आयुष ने कहा कि ‘सरकारी कागजों में मेरा नाम आयुष मलिक ही है, लेकिन मैंने खुद मोहम्मद अली नाम अपनाया. इस्लाम की ओर धीरे-धीरे झुकाव होने में मुझे काफी समय लगा’. इसके बाद उसने बताया कि चांदनी एक फिजियोथेरेपिस्ट थीं और आयुष के कंधे में चोट लगी थी. आयुष ने आगे कहा कि वो कभी-कभी उनके क्लिनिक जाता था, इसी तरह उनकी मुलाकात हुई और उसे खबर लगी कि वो मुस्लिम है. इतना ही नहीं उसने चांदनी से ठीक 4 साल पहले निकाह भी किया.

ऐसे बदला धर्म

वहीं जब आयुष से पूछा गया कि क्या दिल्ली के किसी मौलवी ने उसका धर्म बदलवाने की कोशिश की तो आयुष ने कहा कि धर्म परिवर्तन बाहर से नहीं होता, यह अंदर से अपने आप होता है. इसमें किसी मौलवी की भूमिका नहीं होती जो शायद निकाह करवा सकता है. इंसान में खुद सीखने की क्षमता होनी चाहिए.इतना ही नहीं, आयुष ने बताया कि कैसे एक इस्लामिक सूरत को पढ़ने से उसकी तबीयत ठीक हो गई. उसने कहा कि ‘एक बार मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया और मेरे हाथ कांपने लगे; तब मैंने YouTube पर देखा कि ‘कुल-हू-अल्लाह’ का पाठ करना चाहिए. जब ​​मैंने इसका पाठ किया, तो मेरा डर गायब हो गया और मेरे हाथ स्थिर हो गए’. इसके अलावा उसने कहा कि YouTube का एल्गोरिदम हर तरह का कंटेंट दिखाता रहता है; वहीं से मुझे पैगंबर साहब के जीवन के बारे में पता चला और मैंने उनकी दस में से आठ शिक्षाओं को अपनाया. अब मुझ पर हिंदू धर्म में वापस लौटने का दबाव डाला जा रहा है.