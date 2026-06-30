Shamli Conversion Case: आयुष मलिक की हुई घर वापसी, मोहम्मद अली से फिर बना हिंदू; दाढ़ी-मूछ मुंडवाकर अपनाया सनातन धर्म

Ayush Malik Conversion Case: उत्तर प्रदेश के शामली में मेडिकल व्यवसायी के बेटे आयुष ने कुछ समय पहले हिंदू धर्म छोड़ मुस्लिम धर्म को अपना लिया था. लेकिन अब कि धर्मांतरण मामले में रातों-रात एक नया मोड़ आ गया है. आयुष मलिक ने वापस इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म को अपना लिया है. सोशल मीडिया पर उनके घर वापसी और पूजा-पाठ का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. आयुष के पिता ने भी इस बात की पुष्टि की है. स्वामी यशवीर महाराज आयुष के हिंदू धर्म अपनाने का दावा करते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया है. हालांकि, इस वायरल वीडियो की इनखबर पुष्टि नहीं कर रहा है.

धर्मांतरण और फर्जी निकाहनामा

मेडिकल व्यवसायी देवराज मलिक के बेटे आयुष मलिक का धर्मांतरण मामले 4 जून को सामने आया था. बघरा में स्थित योग साधना केंद्र के महंत स्वामी यशवीर महाराज इस मामले को सबके सामने उठाया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि देवराज के संपत्ति हासिल करने के लिए चांदनी कुरैशी और उसके परिवार ने आयुष का धर्म परिवर्तन कराया था. इसके बाद पुलिस ने मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए चांदनी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया. देवराज मलिक ने चांदनी पर आरोप लगाया कि उसने आयुष को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया है. साथ ही एक फर्जी निकाहनामा भी तैयार करवाया गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

सोमवार की शाम को सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह वायरल होने लगा. वीडियो में आयुष मलिक घर में पूजा-पाठ करते हुए और अपने परिवार से आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं. आयुष मलिक ने वीडियो में कहा कि वह इस्लाम में चला गया था, लेकिन अब उन्होंने हिंदू धर्म को वापस अपना लिया है. स्वामी यशवीर महाराज ने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर बयान जारी कर रहा कि आयुष मलिक ने अपने सनातन धर्म में वापसी कर ली है. उसने अपने घर के मंदिर में पूजा की और इस्लाम से जुड़ी सभी चीजें घर से बाहर निकाल दी. उन्होंने आगे कहा कि वह आयुष मलिक का हिंदू धर्म अपनाने के लिए दिल से धन्यावाद करते हैं. पूरा हिंदू समाज उनका स्वागत करता है. उन्होंने आगे लिखा कि ‘आयुष ने घर वापसी के लिए लड़ाई लड़ी, वह आज सफल हो गई. इसके लिए शामली प्रशासन और मुख्यमंत्री का धन्यावाद.’

क्या बोले आयुष के पिता?

आयुष मलिक के हिंदू धर्म में वापसी पर पिता ने कहा कि भगवान की कृपा, माता-पिता और परिवार से स्नेह के कारण उसने पुत्र ने एक बार फिर सनातन वैदिक परंपराओं को अपनाते हुए पूजा-अर्चना और धार्मिक मार्ग को स्वीकार कर लिया है. इस कार्य में सहयोग देने वाले हर किसी को दिल से धन्यवाद.

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चांदनी समेत तीन आरोपी जेल में बंद

इस मामले में चांदनी कुरैशी, उसके पिता इस्लाम कुरैशी और फुफेरे भाई सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव तौफीक उर्फ भोला को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. अन्य नामजद आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है.

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