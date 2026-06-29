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शामली केस में बड़ा ट्विस्ट! मोहम्मद अली से फिर बने आयुष मलिक; इस्लाम छोड़ क्यों कि घर वापसी? खुद बताया कारण

Ayush Malik Viral Video: शामली में करोड़पति दवा कारोबारी देवराज मलिक के बेटे आयुष मलिक के इस्लाम धर्म अपनाने के मामले में नया मोड़ आया है. इस्लाम धर्म अपनाने के बाद, मोहम्मद अली के नाम से मशहूर आयुष मलिक ने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है.

By: Shristi S | Published: June 29, 2026 9:28:36 PM IST

शामली केस में बड़ा ट्विस्ट! मोहम्मद अली से फिर बने आयुष मलिक
शामली केस में बड़ा ट्विस्ट! मोहम्मद अली से फिर बने आयुष मलिक


Ayush Malik Ghar Wapsi: उत्तर प्रदेश के शामली में करोड़पति दवा कारोबारी देवराज मलिक के बेटे आयुष मलिक के इस्लाम धर्म अपनाने के मामले में नया मोड़ आया है. इस्लाम धर्म अपनाने के बाद, मोहम्मद अली के नाम से मशहूर आयुष मलिक ने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है.

वापस आने के बाद उसका एक वीडियो सामने आया है. इसमें उसने कहा कि उसने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम धर्म अपनाया था, लेकिन परिवार की दिक्कतों की वजह से वह सनातन धर्म में लौट रहा है.

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पिता ने दावा किया कि आयुष ने दोबारा अपनाया सनातन धर्म

आयुष मलिक के पिता देवराज मलिक का दावा है कि उनके बेटे ने फिर से सनातन धर्म अपना लिया है. वायरल वीडियो में आयुष अपने घर के मंदिर में भगवान शिव और हनुमान की मूर्तियों के सामने दीया जलाते, घंटियां बजाते और प्रार्थना करते हुए दिख रहा है. पूजा के बाद आयुष परिवार के बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लेता दिख रहा है.

आयुष वीडियो में यह भी कहता है मैंने इस्लाम धर्म अपना लिया था. मैंने धर्म बदल लिया था. लेकिन मेरे परिवार में मुश्किलों के कारण, मैंने अपने असली धर्म, हिंदू धर्म में लौटने का फैसला किया है. मैं अपने माता-पिता के प्यार की छाया में रहना चाहता हूं. कृपया मुझे माफ कर दें.

इस्लाम कबूल करने पर मचा था हड़कंप

आरोप है कि चांदनी कुरैशी नाम की एक मुस्लिम महिला और उसके पिता इस्लाम कुरैशी ने आयुष मलिक का ब्रेनवॉश करने की साज़िश रची थी. उन्होंने उसका नाम मोहम्मद अली रखा और करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसे उसके परिवार से अलग करने की कोशिश की.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में फिजियोथेरेपिस्ट चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार किया था. देवराज मलिक की शिकायत के आधार पर, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका बेटा आयुष मलिक एक मेडिकल स्टोर चलाने में मदद करता था.

Tags: ayush malik conversionshamli conversion caseuttar pradesh
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