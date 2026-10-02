Home > उत्तर प्रदेश > ‘पापा तो दंगे करवाना चाहते हैं’, धर्मपरिवर्तन करने वाले Ayush Malik ने बाप पर ही लगा दिया इल्जाम; वायरल हुआ वीडियो

‘पापा तो दंगे करवाना चाहते हैं’, धर्मपरिवर्तन करने वाले Ayush Malik ने बाप पर ही लगा दिया इल्जाम; वायरल हुआ वीडियो

Ayush Malik Case: आयुष मलिक का नाम तब से चर्चा में है जब से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है. वहीं अब उन्हें लेकर एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Heena Khan | Published: October 2, 2026 11:48:23 AM IST

ayush malik
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Ayush Malik Case: आयुष मलिक का नाम तब से चर्चा में है जब से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है. वहीं अब उन्हें लेकर एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उत्तर प्रदेश के शामली में आयुष मलिक की कथित किडनैपिंग के मामले में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसे देख हर कोई हैरान है. बता दें कि पुलिस ने उसके पिता की उसके लापता होने की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की थी. इतना ही नहीं, अब, आयुष मलिक ने अपने पिता के आरोपों को गलत बताते हुए एक वीडियो जारी किया है. आयुष ने कहा कि वो ठीक है और खुश है, और उसकी प्रॉपर्टी उसके पिता की ही रहेगी. आयुष ने यह भी कहा कि उसके पिता जो आरोप लगा रहे हैं, वो शामली में दंगे भड़काने के बारे में हैं.

क्या किडनेप हो गया था आयुष 

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ड्रग डीलर देवराज मलिक ने अपने बेटे आयुष मलिक के लापता होने के बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना बयान देने के बाद जैसे ही आयुष कोर्ट परिसर से निकला, दो कारें उसे ले गईं. तब से उसका कोई पता नहीं चला है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुल्तान कारी और मुफ्ती अब्दुल्ला के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज किया है.

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जानें पूरा मामला 

जानकारी के मुताबिक आयुष के पिता का आरोप है कि 16 अगस्त को हाई कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद सुल्तान कारी और मुफ्ती अब्दुल्ला आयुष को अपने साथ ले गए. उन्होंने अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी.  वहीं देवराज मलिक ने पहले भी सुल्तान कारी पर अपने बेटे का धर्म बदलने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है. वहीं अब आयुष का करीब एक मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. इस वीडियो में वो अपने पिता के आरोपों से इनकार कर रहा है. वीडियो में आयुष ने कहा कि कुछ दिन पहले उसकी अपनी मां से फोन पर बात हुई थी. उसने यह भी कहा कि उसने झूठे केस के बारे में वकीलों से बात की थी. उसने कहा कि उसे नहीं पता कि उसके पिता ने केस क्यों किया. वो जहां है, वहां ठीक और खुश है. उसने कहा कि अगर उसे कोई दिक्कत हुई तो वो अपनी बात रखेगा.

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Tags: ayush malik
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