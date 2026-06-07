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दाढ़ी बढ़ी, नाम बदला, मस्जिद जाने… जिम ट्रेनर के प्यार में फंसा आयुष, शामली के दवा कारोबारी का बेटा बना मुस्लिम

Shamli Conversion Case: शामली जिले में धर्मांतरण और कथित प्रेमजाल का एक मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. जिले के एक प्रतिष्ठित दवा कारोबारी ने आरोप लगाया है कि उनके इकलौते बेटे को एक महिला जिम ट्रेनर ने प्रेम संबंधों के बहाने अपने जाल में फंसाया और उसका धर्म परिवर्तन कराया.

By: Shristi S | Published: June 7, 2026 5:13:52 PM IST

शामली में दवा कारोबारी के बेटे आयुष ने जिम ट्रेनर के प्यार में बदला धर्म
शामली में दवा कारोबारी के बेटे आयुष ने जिम ट्रेनर के प्यार में बदला धर्म


Ayush Malik Conversion Case: यूपी के शामली जिले में धर्मांतरण और कथित प्रेमजाल का एक मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. जिले के एक प्रतिष्ठित दवा कारोबारी ने आरोप लगाया है कि उनके इकलौते बेटे को एक महिला जिम ट्रेनर ने प्रेम संबंधों के बहाने अपने जाल में फंसाया और उसका धर्म परिवर्तन कराया.

बाद में फर्जी निकाहनामा तैयार कर ब्लैकमेलिंग व अवैध वसूली का सिलसिलात शुरू किया. मामले में पुलिस ने युवती, उसके परिवार के सदस्यों और तीन मौलवियों समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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कारोबारी परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

दयानंद नगर निवासी देवराज मलिक, जो जिले के केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बताए जाते हैं, ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि उनके 27 साल के बेटे आयुष मलिक को सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया. आयुष बी-फार्मा की पढ़ाई करने के बाद मेडिकल स्टोर का संचान करता है.

परिवार का दावा है कि करीब 5 साल पहले उनके बेट ने एक स्थानीय जिम जॉइन किया था, जहां उसकी मुलाकात जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी से हुई. इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और बाद में युवती और उसके परिजनों ने मिलकर आयुष पर मानसिक दबाव बनाना शुरू कर दिया.

आयुष का धर्म परिवर्तन कर नाम बदला

परिजनों के आगे बताया कि पिछले कुछ महीनों में आयुष के व्यवहार और रहन-सहन में काफी बदलाव देखने को मिले. उसने दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी, मस्जिद जाने लगा और कथित तौर पर उसका नाम बदलकर रहमान रख दिया गया. यह सब धर्मांतरण की प्रक्रिया का हिस्सा था. यह मामला तब चर्चा में आया जब एक धार्मिक संगठन से जुड़े महंत द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इस मुद्दे को सार्वजनिक किया गया.

फर्जी निकाहनामा बनवाने का आरोप

आयुष के पिता देवराज मलिक ने आरोप लगाया है कि लगभग चार साल पहले उनके बेटे से कथित तौर पर एक निकाहनामा पढ़वाया गया था. परिवार का दावा है कि इस दस्तावेज का इस्तेमाल बाद में ब्लैकमेलिंग और आर्थिक वसूली के लिए किया गया. शिकायत में कहा गया है कि युवती चांदनी कुरैशी, उसके पिता इस्लाम कुरैशी और भाई बहनों ने मिलकर ये साजिश रची. साथ ही तीन मौलवियों पर भी धर्मांतरण में भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया है.

क्या परिवार पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया?

पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब उन्हें बेटे के कथित धर्मांतरण की जानकारी मिली और उन्होंने इसका विरोध किया, तो उन पर भी मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया गया. शिकायत में यह भी कहा गया है कि धर्म परिवर्तन न करने पर जान से मारने की धमकियां दी गईं. 

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

शिकायत के आधार पर पुलिस ने युवती, उसके परिवार के सदस्यों और तीन मौलवियों सहित कुल 10 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. 

Tags: crimeShamli newsuttar pradesh
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