उत्तर प्रदेश के शामली में एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां अपने प्रेमी की दूसरी शादी की खबर मिलने पर उसकी गर्लफ्रेंड बैंड-बाजे के साथ बारात लेकर उसके घर पहुंच गई. आरोप है कि अंकुश नाम का युवक अपनी सात साल पुरानी प्रेमिका सोनिया को बिना बताए दिल्ली की रहने वाली रिया से शादी करने जा रहा था. सोनिया ने जब उससे संपर्क करने की कोशिश की तो अंकुश ने अपना फोन बंद कर लिया.

सोनिया जब नाबालिग थी तबसे चल रहा प्रेम प्रसंग

देहरादून की रहने वाली सोनिया और शामली के अंकुश के बीच करीब सात साल से प्रेम संबंध थे. बताया जा रहा है कि दोनों का रिश्ता उस समय शुरू हुआ था, जब सोनिया नाबालिग थी. मर्चेंट नेवी में नौकरी मिलने के बाद भी दोनों का रिश्ता जारी रहा. हालांकि, अब अंकुश दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा है.

शारीरिक संबंध बनाने को लेकर की थी शिकायत

सोनिया ने साल 2023 में अंकुश के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था. आरोप था कि अंकुश ने उसकी मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. बाद में शादी का भरोसा मिलने पर सोनिया ने केस वापस ले लिया था.

प्रेमी के घर बारात लेकर पहुंची सोनिया