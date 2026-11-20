सोनिया जब नाबालिग थी तबसे चल रहा प्रेम प्रसंग
उत्तर प्रदेश- अंकुश की गर्लफ्रैंड सोनिया उसके घर गाजे-बाजे के साथ बारात लेकर पहुंची है. लंबे लव अफेयर के बाद अंकुश चोरी-छुपे दूसरी लड़की से शादी कर रहा था. सोनिया ने बात की तो अंकुश ने फोन बंद कर लिया. देहरादून की सोनिया से शामली के अंकुश का लव अफेयर 7 साल पुराना है. उस वक्त से, जब सोनिया नाबालिग थी. मर्चेन्ट नेवी में मुलाजिम होने के बाद भी यह रिश्ता जारी रहा लेकिन अब अंकुश दिल्ली की रिया से शादी कर रहा है. सोनिया ने 2023 में अंकुश के खिलाफ उस वक्त केस भी दर्ज कराया था जब उसकी मर्जी के खिलाफ अंकुश ने उसके साथ फिजीकल रिलेशन बनाये थे. शादी के वायदे के बाद सोनिया ने केस वापिस ले लिया था. सोनिया की बारात पहुंचने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची. सोनिया घर के बाहर धरने पर बैठ गयी. रात होने पर वह होटल में चली गयी. आज फिर से दूल्हा पाने के लिए धरना होगा.
— Narendra Pratap (@hindipatrakar) November 20, 2026