Home > उत्तर प्रदेश > मासूम की चीखें सुन दौड़े लोग, लेकिन नहीं बच सकी जान; आवारा कुत्तों के हमले से 11 साल की बच्ची की मौत

मासूम की चीखें सुन दौड़े लोग, लेकिन नहीं बच सकी जान; आवारा कुत्तों के हमले से 11 साल की बच्ची की मौत

Dog Attack on Girl: शाहजहांपुर से सोमवार को एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसके कारण इलाके में मातम फैल गया. दरअसल आवारा कुत्तों के एक झुंड ने 11 साल की मासूम बच्ची पर हमला कर दिया.

By: Shristi S | Published: May 25, 2026 5:45:20 PM IST

शाहजहांपुर में आवारा कुत्तों के हमले से 11 साल की बच्ची की मौत
शाहजहांपुर में आवारा कुत्तों के हमले से 11 साल की बच्ची की मौत


Shahjahanpur Stray Dog Attack: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से सोमवार को एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसके कारण इलाके में मातम फैल गया. दरअसल आवारा कुत्तों के एक झुंड ने 11 साल की मासूम बच्ची पर हमला कर दिया. 

हमले में गंभीर रूप से घायल हुई बच्ची ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. बताया जा रहा है कि बच्ची खेत से घर लौट रही थी. फिलहाल, इस घटना ने इलाके में आवारा कुत्तों की मौजूदगी को लेकर स्थानीय निवासियों के बीच दहशत फैला दी है.

You Might Be Interested In

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, यह घटना चौक कोतवाली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले काकरा चार्जिंग स्टेशन के पास हुई. 11 साल की बच्ची अपने पिता नईम के साथ एक सब्जी के खेत में गई थी. जब वह खेत से अकेले घर लौट रही थी, तो चार्जिंग स्टेशन के पास आधे दर्जन से ज़्यादा आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया.

बच्ची की गर्दन पर तीन जगह काटा

आवारा कुत्तों ने बच्ची की गर्दन पर तीन जगहों पर काटा. इसके अलावा, उसके शरीर के लगभग एक दर्जन अन्य हिस्सों पर भी खरोंचें और गहरे घाव हो गए. इलाके से गुजर रहे स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर बच्ची को हमलावर कुत्तों से बचाया. इसके बाद, उसके पिता खून से लथपथ बच्ची को तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

इलाज के दौरान बच्ची की मौत

इलाज के दौरान कुछ ही देर बाद बच्ची की मौत हो गई. आवारा कुत्तों के हमले से हुई इस मौत के बाद, इलाके के लोग दहशत में जी रहे हैं. इस मामले पर टिप्पणी करते हुए मेडिकल कॉलेज के डॉ. मेराज आलम ने कहा कि बच्ची को शाम करीब 6:00 बजे हमारे पास लाया गया था. उसका नाम सावलिया था और वह जिले के सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन क्षेत्र की रहने वाली थी. कुत्तों ने बच्ची को कई जगहों पर काटा था, खासकर उसकी गर्दन के दाहिने हिस्से पर. इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई.

Tags: Dog Attackshahjahanpur newsuttar pradesh news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

Monsoon 2026: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेगा मानसून!

May 24, 2026

इन 5 हैक्स से बनेगी मोटी मलाई, निकलेगा ज्यादा घी

May 24, 2026
मासूम की चीखें सुन दौड़े लोग, लेकिन नहीं बच सकी जान; आवारा कुत्तों के हमले से 11 साल की बच्ची की मौत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मासूम की चीखें सुन दौड़े लोग, लेकिन नहीं बच सकी जान; आवारा कुत्तों के हमले से 11 साल की बच्ची की मौत
मासूम की चीखें सुन दौड़े लोग, लेकिन नहीं बच सकी जान; आवारा कुत्तों के हमले से 11 साल की बच्ची की मौत
मासूम की चीखें सुन दौड़े लोग, लेकिन नहीं बच सकी जान; आवारा कुत्तों के हमले से 11 साल की बच्ची की मौत
मासूम की चीखें सुन दौड़े लोग, लेकिन नहीं बच सकी जान; आवारा कुत्तों के हमले से 11 साल की बच्ची की मौत