मासूम की चीखें सुन दौड़े लोग, लेकिन नहीं बच सकी जान; आवारा कुत्तों के हमले से 11 साल की बच्ची की मौत

Shahjahanpur Stray Dog Attack: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से सोमवार को एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसके कारण इलाके में मातम फैल गया. दरअसल आवारा कुत्तों के एक झुंड ने 11 साल की मासूम बच्ची पर हमला कर दिया.

हमले में गंभीर रूप से घायल हुई बच्ची ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. बताया जा रहा है कि बच्ची खेत से घर लौट रही थी. फिलहाल, इस घटना ने इलाके में आवारा कुत्तों की मौजूदगी को लेकर स्थानीय निवासियों के बीच दहशत फैला दी है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, यह घटना चौक कोतवाली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले काकरा चार्जिंग स्टेशन के पास हुई. 11 साल की बच्ची अपने पिता नईम के साथ एक सब्जी के खेत में गई थी. जब वह खेत से अकेले घर लौट रही थी, तो चार्जिंग स्टेशन के पास आधे दर्जन से ज़्यादा आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया.

बच्ची की गर्दन पर तीन जगह काटा

आवारा कुत्तों ने बच्ची की गर्दन पर तीन जगहों पर काटा. इसके अलावा, उसके शरीर के लगभग एक दर्जन अन्य हिस्सों पर भी खरोंचें और गहरे घाव हो गए. इलाके से गुजर रहे स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर बच्ची को हमलावर कुत्तों से बचाया. इसके बाद, उसके पिता खून से लथपथ बच्ची को तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

इलाज के दौरान बच्ची की मौत

इलाज के दौरान कुछ ही देर बाद बच्ची की मौत हो गई. आवारा कुत्तों के हमले से हुई इस मौत के बाद, इलाके के लोग दहशत में जी रहे हैं. इस मामले पर टिप्पणी करते हुए मेडिकल कॉलेज के डॉ. मेराज आलम ने कहा कि बच्ची को शाम करीब 6:00 बजे हमारे पास लाया गया था. उसका नाम सावलिया था और वह जिले के सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन क्षेत्र की रहने वाली थी. कुत्तों ने बच्ची को कई जगहों पर काटा था, खासकर उसकी गर्दन के दाहिने हिस्से पर. इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई.