पुलिस कस्टडी में व्यक्ति की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए कई खुलासे, मामला जान हो जाएंगे हैरान

Shahjahanpur Crime News: हाल ही में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद काफी हंगामा देखने को मिला. अब व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है. बता दें कि व्यक्ति की नाबालिग सौतेली बेटी ने व्यक्ति के खिलाफ कथित तौर पर रेप का आरोप लगाया था. इसके कारण पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था. हिरासत में उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद काफी बवाल हुआ. वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से हुई थी.

सौतेली बेटी ने लगाए ये आरोप

बताया जा रहा है कि आरोपी प्रदीप को रविवार शाम को पूछताछ के लिए सिधौली पुलिस थाने लाया गया था. उसकी 17 साल की सौतेली बेटी ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उसका सौतेला पिता उससे बीते तीन साल से उसका रेप कर रहा था. दो महीने पहले उसकी शादी हो गई थी. शादी होने के बाद भी वो उसे ससुराल नहीं जाने दे रहा था. लड़की ने कहा कि शादी के बाद भी वो उसका शोषण कर रहा था. विरोध करने पर उसने उसके पति को सब कुछ बताने की धमकी दी.

मां ने भी दिया सौतेले पिता का साथ

वहीं किशोरी की एक कथित वीडियो भी सामने आई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसकी मां उसके सौतेले पिता का साथ देती थी. उसकी मां ने यौन शोषण में उसके पिता की मदद की. जब बी वो पिता का विरोध करती थी, तो मां उसे रोक देती थी. उसने ये भी बताया कि तीन बार उसका घर पर ही गर्भपात कराया गया. उसने कहा कि उसके पिता ने उसे घर में ही कैद करके रखा था. उसने उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया.

इलाज के दौरान रेप आरोपी की मौत

इस शिकायत के बाद पुलिस प्रदीप को पूछताछ के लिए थाने उठा लाई. रात में उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शुरुआती इलाज के बाद उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया, जिसमें पता चला कि प्रदीप की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई थी.

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