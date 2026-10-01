Home > उत्तर प्रदेश > Shahjahanpur Crime: हनुमान मंदिर में धधकती मिलीं दो साधुओं की लाशें, एक कंकाल बना…रात में आखिर ऐसा क्या हुआ था? 2 महीने पहले जेल से लौटा था आरोपी!

Shahjahanpur Crime: हनुमान मंदिर में धधकती मिलीं दो साधुओं की लाशें, एक कंकाल बना…रात में आखिर ऐसा क्या हुआ था? 2 महीने पहले जेल से लौटा था आरोपी!

Shahjahanpur Crime: शाहजहांपुर के सुथा गांव के हनुमान मंदिर में दो बुजुर्ग साधुओं की हत्या के बाद उन्हें जिंदा जलाने का आरोप है. पुलिस ने मुख्य आरोपी सुमित सिंह को गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और आरोपी की पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री पाई गई है.

By: Kajal Jain | Published: October 1, 2026 9:46:36 AM IST

Shahjahanpur Crime: हनुमान मंदिर में धधकती मिलीं दो साधुओं की लाशें, एक कंकाल बना... 2 महीने पहले जेल से लौटा आरोपी; रात में आखिर ऐसा क्या हुआ था?
Shahjahanpur Crime: हनुमान मंदिर में धधकती मिलीं दो साधुओं की लाशें, एक कंकाल बना... 2 महीने पहले जेल से लौटा आरोपी; रात में आखिर ऐसा क्या हुआ था?


Shahjahanpur Crime: शाहजहांपुर के एक प्राचीन हनुमान मंदिर में सुबह का मंजर देखकर ग्रामीणों के पैरों तले जमीन खिसक गई. मंदिर परिसर से धुआं उठ रहा था और अंदर दो बुजुर्ग साधुओं के जले हुए शव पड़े थे. एक साधु का शरीर इतनी बुरी तरह जल चुका था कि वह कंकाल में बदल गया था, जबकि दूसरे का शव सुलग रहा था. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों की पहले बेरहमी से पिटाई की गई और फिर उन्हें तख्त से बांधकर आग के हवाले कर दिया गया.

यह खौफनाक वारदात शाहजहांपुर के खुदागंज थाना क्षेत्र के सुथा गांव की है. मृतकों की पहचान बाबा गोपाल दास और बाबा बिहारी दास उर्फ बड़े दास के रूप में हुई है. पुलिस ने मुख्य आरोपी सुमित सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआती जांच में मंदिर की जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद को हत्या की वजह माना जा रहा है.

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लेकिन इस हत्याकांड की सबसे डरावनी बात यह है कि आरोपी मंदिर तक पहुंचने से पहले कथित तौर पर गांव के ‘कल सिंह स्थान’ की लाइटें तोड़ चुका था. आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या वह पहले से पूरी वारदात की तैयारी करके आया था? और मंदिर में दोनों साधुओं के साथ क्या हुआ? पुलिस अब इन सवालों के जवाब तलाश रही है.

उस रात मंदिर में ऐसा क्या हुआ था?

बुधवार की रात सुथा गांव के इस हनुमान मंदिर में जो हुआ, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. ग्रामीणों के अनुसार, आरोपी सुमित सिंह ने पहले गांव के ही ‘कल सिंह स्थान’ पर पहुंचकर वहां की लाइटें तोड़ दीं ताकि अंधेरा हो जाए. इसके बाद वह सीधे हनुमान मंदिर में घुसा. वहां उसने दोनों बुजुर्ग साधुओं के साथ तीखी बहस की और फिर क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उन पर हमला कर दिया. आरोपी ने दिव्यांग साधु सहित दोनों बुजुर्गों को अलग-अलग तख्तों से बांध दिया और मंदिर तथा आसपास से लकड़ियां इकट्ठा कर उन्हें आग के हवाले कर दिया.

क्या सच में अवैध कब्जे से जुड़ा है मामला?

इस दिल दहला देने वाली घटना की जड़ें जमीन के विवाद से जुड़ी हैं. पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने बताया कि शुरुआती जांच से यह साफ होता है कि मंदिर जिस जमीन पर बना है, वह कथित तौर पर सुमित के परिवार की है. इस जमीन पर मालिकाना हक को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही थी. आरोपी की मंशा इस प्राचीन मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की थी, जिसके चलते उसने इस डबल मर्डर को अंजाम दिया. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि इस कांड ल में सुमित के अलावा और कौन-कौन शामिल था.

आरोपी की क्रिमिनल हिस्ट्री और सनसनीखेज खुलासे

गांव वालों का कहना है कि मुख्य आरोपी सुमित सिंह महज दो महीने पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था. उस पर पहले से भी कई गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें एक कार जलाने और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमे शामिल होना बताया जा रहा है. हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के क्रिमिनल रिकॉर्ड और पुराने मामलों की आधिकारिक पुष्टि विस्तृत जांच के बाद ही की जाएगी. फिलहाल पुलिस हर पहलू को बारीकी से खंगाल रही है ताकि इस क्रूर वारदात के हर सच से पर्दा उठ सके.

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Tags: home-hero-pos-1UP Crime
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