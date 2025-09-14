शाहजहांपुर में एक ऐसा दर्दनाक हादसा, जिसे पढ़कर कांप जाएगी आपकी रूह.

Shahjahanpur Road Accident: उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है. प्रतिदिन हो रही दुर्घटनाओं के कारण हर कोई परेशान है. ऐसा ही एक ताजा मामला शाहजहांपुर (Shahjahanpur) से सामने आया है. जहां, दर्दनाक हादसे में दो कपड़ा व्यापारियों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दुर्घटना (Accident) में एक अन्य व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिससे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है. यह भीषण हादसा उस वक्त हुआ जब तीनों व्यापारी लखीमपुर की साप्ताहिक बाजार में कपड़ा बेचने जा रहे थे.

कैसे हुआ दर्दनाक हादसा

जानकारी के मुताबिक, पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र के रहने वाले 30 और 36 साल के दो युवक अपने साथी के साथ कार से लखीमपुर की तरफ जा रहे थे. सुबह करीब 4 बजे जैसे ही उनकी गाड़ी लौहंगापुर जंगल में पहुंची, अज्ञात वाहन ने उनकी कार में पीछे से टक्कर मार दी. जिसके बाद तीनों बुरी तरह से घायल हो गए.

राहगीरों ने दी हादसे की सूचना

घटना के बाद काफी देर तक घायल कार में ही तड़पते रहे. घटनास्थल पर मौजूद राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस ने तीनों घायलों को कार से बाहर निकालकर टोल प्लाजा की एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. जहां चिकित्सक ने इलाज के दौरान दो युवकों को मृत घोषित कर दिया. तो वहीं दूसरी तरफ तीसरे युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है.

मौत की खबर से परिजनों में पसरा मातम

हादसे में जान गंवाने वाले युवक नबी अहमद के पांच बेटे हैं और उनकी पत्नी पर अब पूरी जिम्मेदारी आ गई है. वहीं, मृतक कलीम की पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना पर परिजनों का कहना है कि दोनों अपने परिवार के लिए कमाया करते थे, जिनकी अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

पुलिस ने हादसे की जांच की शुरू

सड़क हादसे पर प्रभारी निरीक्षक आरके रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि दुर्घटना किस वाहन से हुई थी इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. साथ ही पुलिस ने कहा कि जल्द ही हादसे के कारणों का पता लगाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी

हादसे के बाद सड़क सुरक्षा की मांग

इस हादसे के बाद सड़क सुरक्षा की मांग एक बार फिर से उठने लगी है. गुस्साए लोगों का कहना है कि सड़कों पर वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार को कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए. साथ ही, सड़क हादसों को रोकने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने की सख्त जरूरत है.

दुर्घटना के बाद शोक की लहर

इस हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. लोगों ने दोनों व्यापारियों की मौत पर शोक जताया है और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है.