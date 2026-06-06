केले के पेड़ के नीचे शादीशुदा महिला के प्रेमी ने छिपाया था कौन सा राज़? सच सामने आया तो पूरा गांव रह गया हैरान

Shahjahanpur Crime: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से हिस्ट्रीशीटर ओमकार की मौत मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पत्नी ओमा भारती ने ही अपने प्रेमी नन्हे के साथ मिलकर हिस्ट्रीशीटर पति ओमकार मार डाला. प्रेमी नन्हे ने अपने दाएं पैर से हिस्ट्रीशीटर ओमकार की गर्दन तब तक दबाए रखी जब तक की उसकी जान नहीं निकल गई. पूरी घटना 23 फरवरी की और इस दौरान पत्नी ओमा भारती वहीं मौजूद थी और अपनी मौत का लाइव नजारा देख रही थी. इस दौरान पत्नी यह भी कह रही थी कि इसे छोड़ना मत नन्हे… नहीं बचना चाहिए ये कमीना. ओमकार की हत्या के बाद उसकी पत्नी यानी प्रेमिका ओमा भारती के कहने पर प्रेमी नन्हे ने अपने ही बगीचे में शव गाड़ दिया. पुलिस शक के आधार पर जांच में जुटी थी अब 3 महीने बाद हत्याकांड का खुलासा किया है.

पत्नी द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर हिस्ट्रीशीटर पति की हत्या करवाने का मामला कांट के लिंथरा गांव का है. मानपुर मलिकापुर गांव के रहने वाले सत्यवीर सिंह ने 6 मार्च, 2026 को अपने भाई ओमकार सिंह की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई थी. जांच के दौरान ओमकार का कुछ पता नहीं चल पा रहा था. ओमकार 23 फरवरी, 2026 को तिलहर न्यायालय में एक मुकदमे की तारीख पर जाने के लिए घर से निकला था. इसके बाद वह कभी वापस नहीं आया.

पत्नी के अफेयर का विरोध करने पर बनाया मर्डर का प्लान

4 जून को फिर से सत्यवीर सिंह ने अपने भाई के अपहरण की आशंका जताते हुए कांट के गांव लिंथरा निवासी नन्हे और अपनी भाभी ओमा भारती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई. ओमा भारती और नन्हे के बीच अफेयर होने की जानकारी होने पर ओमकार इसका विरोध करता था. ओमकार खुद हिस्ट्रीशिटर था और उस पर कई मुकदमे दर्ज थे. ऐसे में ओमा भारती और नन्हे डरे हुए थे कि कहीं वह उन दोनों की हत्या ना कर दे. इसके बाद ओमा भारती और नन्हे ने मिलकर ओमकार को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग बनाई.

कैसे की हत्या

घटना वाले दिन नन्हे ने ओमकार को अपने बगीचे में बुलाया. यहां पर ओमकार को खूब शराब पिलाई गई.ओमकार नशे में था इस बीच मौका पाकर नन्हे ने उसके गले पर पैर रखकर दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब कि उसकी मौत नहीं हो गई. फिर शव को बाग में ही केले के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया. वहीं, एसपी सिटी देवेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों से पूछताछ के आधार पर शुक्रवार को शव बरामद कर डीएनए जांच के लिए भेज दिया गया. उन्होंने बताया कि ओमकार को प्रेम संबंधों की जानकारी होने के बाद ओमा और नन्हे ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया था.

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पुलिस के मुताबिक, ओमकार की शादी करीब 20 साल पूर्व सेहरामऊ दक्षिणी के ही गांव दिबियापुर की ओमा भारती से हुई थी. दोनों के बेटे की उम्र तकरीबन 14 और बेटी की उम्र तकरीबन 12 साल है. परिजनों के अनुसार, ओमा भारती कांट के लिंथरा गांव में अपनी बड़ी बहन के घर जाती थी, यहां पर उसकी मुलाकात नन्हे से हुई और ओमा भारती उसके करीब आ गई. वहीं, ओमकार के ऊपर विभिन्न थानों में करीब आठ मुकदमे दर्ज हैं. पत्नी ओमा भारती इसके चलते भी परेशान थी.

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