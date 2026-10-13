Shahjahanpur CHC Fight: अस्पताल में अचानक भिड़ीं दो महिलाएं, फिर चप्पल लेकर पहुंचा शख्स और करने लगा पिटाई

Shahjahanpur CHC Fight: अस्पताल में आमतौर पर मरीज इलाज और राहत की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन यूपी के शाहजहांपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) का माहौल उस वक्त बिगड़ गया, जब दो महिलाएं आपस में भिड़ गईं. देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई. इसी बीच एक पुरुष भी वहां पहुंचा और एक महिला को चप्पल से पीटने लगा. अस्पताल परिसर में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ASHA वर्कर प्रोटेस्ट में शामिल होने आई थी

यह घटना सोमवार 12 अक्टूबर 2026 को हुई. बिजौरा बिजौरिया गांव के रहने वाले अरविंद कुमार की पत्नी किरण देवी एक ASHA वर्कर हैं. किरण के मुताबिक, वह ASHA वर्कर्स के प्रोटेस्ट में शामिल होने CHC आई थीं. इसी दौरान हॉस्पिटल कैंपस में वार्ड बॉय सूर्यप्रकाश की पत्नी शीला देवी से उनकी बहस हो गई.

पुलिस को दी गई अपनी कंप्लेंट में किरण ने आरोप लगाया कि शीला ने उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया और फिर मारपीट की. उनका आरोप है कि सूर्यप्रकाश भी मौके पर पहुंचे और उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी.

दूसरे पक्ष ने चाकू से हमले का आरोप लगाया

शीला देवी की कहानी अलग है. उन्होंने पुलिस को बताया कि वह अपने पति सूर्यप्रकाश के साथ CHC कैंपस में एक सरकारी घर में रहती हैं. सोमवार को वह हॉस्पिटल के बाहर एक दुकान से घर का सामान लेकर लौट रही थीं. शीला का आरोप है कि किरण देवी ने उनके साथ गाली-गलौज की. जब उन्होंने विरोध किया, तो उन्हें चाकू मार दिया गया, जिससे वह घायल हो गईं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी बालियां छीन ली गईं.

शाहजहांपुर : सीएचसी में किसी बात को लेकर दो महिलाओं में विवाद हुआ, जिसके बाद खचाखच भरे अस्पताल में ही दोनों महिलाएं मारपीट करने लगी। दोनों महिलाओं के मारपीट के बीच एक पुरुष आया और एक महिला को चप्पल से पीटना लगा। #Shahjahanpur https://t.co/O29Jc0GyLW — Arun (आज़ाद) Chahal 🇮🇳 (@ArunAzadchahal) October 13, 2026

पुलिस ने क्या कहा?

इस घटना के बाद, हॉस्पिटल कैंपस में हुई लड़ाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में कथित तौर पर एक महिला और एक आदमी के बीच लड़ाई दिख रही है, जो उस पर चप्पल से हमला कर रहा है. हालांकि, वीडियो को अलग-अलग वेरिफाई नहीं किया गया है, और सिर्फ इसी आधार पर घटना की पूरी सच्चाई का पता नहीं लगाया जा सकता है.

CO प्रवीण मलिक ने कहा कि किरण देवी की शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. शीला देवी की शिकायत पर भी जांच चल रही है. पुलिस दोनों तरफ के आरोपों और घटना से जुड़े फैक्ट्स की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही लड़ाई का असली कारण साफ हो पाएगा.