स्कूल की बड़ी लापरवाही! छुट्टी के बाद कमरे में बंद रह गया मासूम, सिसक-सिसक कर रोता रहा बच्चा

Jaunpur School Student Stuck in Primary School: उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में लोगों की लापरवाही ने लोगों को हैरान कर दिया है. साथ ही इस हरकत के बाद शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं. प्राइमरी स्कूल में छुट्टी हो गई और स्कूल में ताला लगा दिया गया और पूरा स्टाफ घर चला गया. स्कूल के अंदर रह गया, एक मासूम बच्चा. स्टाफ उसे बंद करके घर चला गया. वो लगभग डेढ़ से दो घंटे तक कमरे में रोता और चिल्लाता रहा.

सिसक-सिसक कर रोता रहा मासूम

बच्चा जब घर नहीं पहुंचा, तो घरवालों ने उसकी तलाश शुरू की. घंटों की मशक्कत के बाद वह स्कूल के कमरे में बंद मिला. वो कमरे में दरवाजा पीट रहा था और लोगों को आवाज लगा रहा था. स्कूल परिसर में कोई सुनने वाला नहीं था. जब उसके घरवालों ने दरवाजा खोला, तो वो अपने परिजनों के लिपट गया और सिसक-सिसक कर रोने लगा.

स्कूल में लगा दिया ताला

जानकारी के अनुसार, बच्चा कक्षा एक में पढ़ता है और केवल 6 साल का है. वो शुक्रवार को स्कूल गया था. रोज की तरह स्कूल की छुट्टी हो गई थी और सारे बच्चे घर चले गए. इसके बाद धीरे-धीरे पूरा स्टाफ भी चला गया और कमरों में ताला लगा दिया गया. किसी शिक्षक या कर्मचारी ने ये देखा तक नहीं कि कमरे में झांककर देख लिया जाए कि कोई बच्चा अंदर रह तो नहीं गया.

परिजनों से चिपककर रोया बच्चा

इसी बीच पहली कक्षा में पढ़ने वाला एक मासूम कमरे में ही रह गया. वो कमरे में डर के कारण रोता-बिलखता रहा. वो तेजी से दरवाजा पीटता रहा और रोते हुए आवाज लगा रहा था लेकिन स्कूल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था. लगभग डेढ़ घंटे तक वो कमरे में बंद रहा. जब उसके परिजन उसे ढूंढते हुए स्कूल पहुंचे, तो उसे बाहर निकाला गया. बच्चा इतना ज्यादा डर गया था कि बाहर निकलते ही वो परिजनों से चिपककर रोने लगा.

सोशल मीडिया पर उठ रहे सवाल

इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें ताला खुलते और बच्चे को निकालते समय का मोमेंट देखा जा सकता है. वहीं वीडियो वायरल होने के बाद लोग स्कूल प्रशासन और बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं. लोगों का कहना है कि छुट्टी के समय किसी टीचर या कर्मचारी ने कमरे क्यों चेक नहीं किए? कमरों का ताला लगाने से पहले एक बार भी कमरे में क्यों नहीं झांका गया? वहीं इस घटना के वायरल होने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर ने कहा कि इस मामले में जांच कराई जाएगी.