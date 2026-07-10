School Close: नोएडा में स्कूल खुले तो यूपी में कहां-कहां हैं बंद? फटाफट कर लें नोट

UP School Close: उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 पूरी तरह सक्रिय है और लगातार बारिश का सिलसिला जारी है. बिजनौर समेत कई जगहों पर बारिश का दशकों का रिकॉर्ड टूटा है. बारिश से ना केवल जलभराव हुआ है, बल्कि इसके चलते कई जगहों पर इमारतों को भी क्षति पहुंची है. पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मध्यम स्तर से लेकर भारी बारिश हुई है. इससे जहां लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली तो दर्जन भर लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है.

वहीं, गुरुवार (09 जुलाई, 2026) को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब-करीब सभी जिलों में झमाझम बारिश हुई. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, शुक्रवार (10 जुलाई, 2026) को भी राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में सुबह से बादल छाए हुए हैं. दिनभर रुक-रुककर बारिश होने की चेतावनी जारी है. कहीं-कहीं पर तेज बारिश हो सकती है.

IMD के अनुसार, शुक्रवार और शनिवार को भी राजधानी लखनऊ समेत यूपी के 60 से अधिक जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. इसको देखते हुए यूपी के कई जिलों में पहली से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. कुछ जगहों पर अब सोमवार (11 जुलाई) को ही स्कूल खुलेंगे. वहीं,जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि यह आदेश जिले में संचालित होने वाले समस्त परिषदीय (सरकारी), आईसीएसई व उत्तर प्रदेश बोर्ड सहित अन्य सभी बोर्डों (मान्यता प्राप्त, प्राइवेट, अशासकीय सहायता प्राप्त और सीबीएसई) से संबद्ध स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा. इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की सकती है.

गौतमबुद्धनगर में खुले तो गाजियाबाद में स्कूल हैं बंद

पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश और मौसम विभाग की गंभीर चेतावनी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत गाजियाबाद जिले में 12वीं तक स्कूल बंद हैं. गाजियाबाद के जिलाधिकारी (डीएम) के निर्देशों के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने शुक्रवार (10 जुलाई 2026) को जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित है. यह आदेश नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यालयों पर अनिवार्य रूप से लागू होगा.

मेरठ-बुलंदशहर में स्कूल बंद

मेरठ और बुलंदशहर में भी कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है. यह आदेश जिलाधिकारी की ओर से जारी है. मौसम विभाग ने 10 जुलाई को मेरठ और बुलंदशहर में तेज आंधी, भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

यह भी आदेश है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद ने सख्त हिदायत दी है कि सभी स्कूल संचालक और हितधारक इस सरकारी आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें. आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

कहां हैं स्कूल बंद

बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कासगंज और बिजनौर सहित कई जिलों में 10 जुलाई को 12वीं तक के सभी स्कूल बंद हैं. वहीं, बदायूं जिले में भी कक्षा 8 तक के स्कूलों को 10 के साथ-साथ 11 जुलाई को बंद रहेंगे. वहीं, दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में स्कूल खुले हैं.