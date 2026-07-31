हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजी काशी,  सावन के दूसरे दिन भी बाबा विश्वनाथ धाम में उमड़ा जनसैलाब

Varanasi News: सावन की शुरुआत के साथ ही काशी में भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. शुक्रवार को सावन के पहले दिन बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि महज 19 घंटे के भीतर दो लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन किए. सुबह से देर रात तक मंदिर परिसर और आसपास के मार्ग ‘हर-हर महादेव’ के जयघोष से गूंजते रहे.

भोर में मंगला आरती के बाद ही श्रद्धालु गंगा घाटों से जल लेकर बाबा के जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचने लगे. सातों प्रवेश द्वारों पर भक्तों की लंबी कतारें दिखाई दीं. कांवड़िए, स्थानीय श्रद्धालु और देश के अलग-अलग राज्यों से आए भक्त धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करते रहे.मंदिर में झांकी दर्शन के लिए औसतन 25 से 30 मिनट का समय लग रहा था. भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए सभी प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई थी.

कांवड़ियों में दिखा अलग उत्साह

सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में कांवड़िए भी वाराणसी पहुंचे. रेलवे स्टेशन से लेकर विश्वनाथ धाम तक पूरा रास्ता ‘बोल बम’ और ‘हर-हर महादेव’ के जयकारों से गूंजता रहा. कई श्रद्धालु गंगाजल लेकर सीधे मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया.

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रहे विशेष इंतजाम

भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए थे. परिसर में डॉक्टरों की टीम, एंबुलेंस, प्राथमिक उपचार केंद्र, ओआरएस, ग्लूकोज, पेयजल और विश्राम की व्यवस्था लगातार उपलब्ध रही.इसके अलावा हेल्प डेस्क, सूचना केंद्र और खोया-पाया केंद्र भी सक्रिय रहे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

मार्कंडेय महादेव मंदिर में भी उमड़ी भीड़