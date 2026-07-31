Home > उत्तर प्रदेश > हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजी काशी,  सावन के दूसरे दिन भी बाबा विश्वनाथ धाम में उमड़ा जनसैलाब

हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजी काशी,  सावन के दूसरे दिन भी बाबा विश्वनाथ धाम में उमड़ा जनसैलाब

Kashi Vishwanath Varanasi News: सावन 2026 के पहले दिन काशी विश्वनाथ धाम में 19 घंटे के भीतर 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. जानिए भीड़, सुरक्षा व्यवस्था और पूरे दिन का हाल.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 31, 2026 12:35:38 PM IST

सावन के दूसरे दिन भी बाबा विश्वनाथ धाम में उमड़ा जनसैलाब
सावन के दूसरे दिन भी बाबा विश्वनाथ धाम में उमड़ा जनसैलाब


Varanasi News: सावन की शुरुआत के साथ ही काशी में भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. शुक्रवार को सावन के पहले दिन बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि महज 19 घंटे के भीतर दो लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन किए. सुबह से देर रात तक मंदिर परिसर और आसपास के मार्ग ‘हर-हर महादेव’ के जयघोष से गूंजते रहे.
 
भोर में मंगला आरती के बाद ही श्रद्धालु गंगा घाटों से जल लेकर बाबा के जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचने लगे. सातों प्रवेश द्वारों पर भक्तों की लंबी कतारें दिखाई दीं. कांवड़िए, स्थानीय श्रद्धालु और देश के अलग-अलग राज्यों से आए भक्त धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करते रहे.मंदिर में झांकी दर्शन के लिए औसतन 25 से 30 मिनट का समय लग रहा था. भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए सभी प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई थी.

कांवड़ियों में दिखा अलग उत्साह

सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में कांवड़िए भी वाराणसी पहुंचे. रेलवे स्टेशन से लेकर विश्वनाथ धाम तक पूरा रास्ता ‘बोल बम’ और ‘हर-हर महादेव’ के जयकारों से गूंजता रहा. कई श्रद्धालु गंगाजल लेकर सीधे मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया.

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रहे विशेष इंतजाम

भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए थे. परिसर में डॉक्टरों की टीम, एंबुलेंस, प्राथमिक उपचार केंद्र, ओआरएस, ग्लूकोज, पेयजल और विश्राम की व्यवस्था लगातार उपलब्ध रही.इसके अलावा हेल्प डेस्क, सूचना केंद्र और खोया-पाया केंद्र भी सक्रिय रहे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

मार्कंडेय महादेव मंदिर में भी उमड़ी भीड़

काशी विश्वनाथ धाम के साथ-साथ कैथी स्थित प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव मंदिर में भी सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. पूर्वांचल के कई जिलों से पहुंचे भक्तों ने गंगा-गोमती संगम में स्नान करने के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक किया. मंदिर प्रशासन ने सावन के पूरे महीने भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष तैयारियां की हैं.

Tags: Kanwar Yatrakashi vishwanathSawan 2026Shiva Templevaranasi news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बालों में कौन सा तेल लगाना रहेगा सही?

July 30, 2026

इन 6 हिट फिल्मों में दिखा था मुमताज का दमदार...

July 30, 2026

भारत के 10 सबसे मशहूर GI टैग प्रोडक्ट्स!

July 30, 2026

ICC रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा, टॉप-10 में 7...

July 30, 2026

तलाक के सालों बाद राजा चौधरी ने बताया क्यों कस्टडी...

July 29, 2026

5 एक्टर्स, जिन्होंने पर्दे पर निभाया गुरु का किरदार

July 29, 2026
हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजी काशी,  सावन के दूसरे दिन भी बाबा विश्वनाथ धाम में उमड़ा जनसैलाब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजी काशी,  सावन के दूसरे दिन भी बाबा विश्वनाथ धाम में उमड़ा जनसैलाब
हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजी काशी,  सावन के दूसरे दिन भी बाबा विश्वनाथ धाम में उमड़ा जनसैलाब
हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजी काशी,  सावन के दूसरे दिन भी बाबा विश्वनाथ धाम में उमड़ा जनसैलाब
हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजी काशी,  सावन के दूसरे दिन भी बाबा विश्वनाथ धाम में उमड़ा जनसैलाब