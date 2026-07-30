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Sawan First Day 2026: हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजा उत्तर प्रदेश, पहले ही दिन शिव मंदिरों में भारी भीड़; काशी विश्वनाथ में वीआईपी दर्शन बंद

Sawan 2026: सावन महीने की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश का माहौल पूरी तरह शिवमय हो गया. गुरुवार तड़के से ही काशी विश्वनाथ, प्रयागराज, अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर और देवरिया समेत प्रदेश के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: July 30, 2026 12:33:27 PM IST

हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजा उत्तर प्रदेश, पहले ही दिन शिव मंदिरों में भारी भीड़
हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजा उत्तर प्रदेश, पहले ही दिन शिव मंदिरों में भारी भीड़


Sawan 2026: सावन महीने की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश का माहौल पूरी तरह शिवमय हो गया. गुरुवार तड़के से ही काशी विश्वनाथ, प्रयागराज, अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर और देवरिया समेत प्रदेश के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं. हाथों में जल, बेलपत्र और पूजा की थाली लिए भक्त ‘हर-हर महादेव’ के जयकारे लगाते हुए भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचे.
 
वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में ब्रह्म मुहूर्त से ही दर्शन-पूजन का सिलसिला शुरू हो गया. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्था की गई है. सावन के दौरान आम भक्तों को प्राथमिकता देने के लिए स्पर्श दर्शन, प्रोटोकॉल और वीआईपी दर्शन अस्थायी रूप से बंद रखे गए हैं, ताकि श्रद्धालु आसानी से बाबा के दर्शन कर सकें.

सुरक्षा के लिए कई स्तरों पर निगरानी

भीड़ को देखते हुए मंदिर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है. पुलिस, पीएसी, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की गई है. शहर को अलग-अलग जोन और सेक्टर में बांटकर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. एंट्री और एग्जिट के लिए अलग-अलग मार्ग बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो.

श्रद्धालुओं की सुविधा का भी रखा गया ध्यान

दर्शन के लिए लगी लंबी कतारों में पेयजल, ओआरएस और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए ई-रिक्शा और गोल्फ कार्ट जैसी सेवाओं की व्यवस्था भी की गई है. मेडिकल टीम और एंबुलेंस भी पूरे समय तैनात हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता मिल सके.

 प्रयागराज और अयोध्या के मंदिरों में भी दिखा उत्साह

प्रयागराज के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में मंगला आरती के बाद से ही श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई. भक्त भगवान शिव को जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करते नजर आए. वहीं अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर और कानपुर के आनंदेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से दर्शन के लिए लंबी लाइनें लगी रहीं.

कई जिलों में शिवालय रहे भक्तों से गुलजार

देवरिया, गोरखपुर और अन्य जिलों के प्रमुख शिव मंदिरों में भी सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है. कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जा रही है ताकि दर्शन व्यवस्था सुचारु बनी रहे.

 पूरे सावन रहेगा विशेष इंतजाम

प्रशासन का कहना है कि सावन भर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने की संभावना है. इसी को देखते हुए सुरक्षा, यातायात और स्वास्थ्य सेवाओं को पहले से मजबूत किया गया है. मंदिर प्रशासन और स्थानीय अधिकारी लगातार व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन मिल सकें.

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