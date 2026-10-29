Sara Ali Khan Controversy: सारा अली खान अगर तौबा नहीं करती हैं तो… केदारनाथ के दर्शन को मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बताया ‘हराम’

Sara Ali Khan Kedarnath Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान हाल ही में उत्तराखंड के केदारनाथ पहुंची थीं, जहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन और पूजा-पाठ किए. इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इसे नाजायज और हराम बताया है. मौलाना ने मंदिर में पूजा-पाठ और दर्शन करने को शरीयत के मुताबिक नाजायज और हराम बताते हुए सारा अली खान से तौबा करने की बात कही.

उन्होंने कहा कि शरीयत की रोशनी में किसी भी मुस्लिम पुरुष या महिला का मंदिर में पूजा-पाठ करना या दर्शन के लिए जाना नाजायज और हराम है. इस्लामी शरीयत के मुताबिक ऐसे धार्मिक कार्य नाजायज हैं. उन्होंने सारा अली खान को तौबा करने की सलाह भी दी.

मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपने बयान में कहा कि शरीयत की नजर में सारा अली खान ने जो धार्मिक गतिविधियां की हैं, वे गलत हैं, उन्हें इसके लिए तौबा करनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करती हैं, तो बहुत बड़े गुनाह की शिकार हैं.

करीब तीन दिन तक रुकी थीं सारा अली खान

बता दें कि सारा अली खान ने हाल ही में उत्तराखंड की यात्रा की थी और उन्होंने केदारनाथ धाम में दर्शन किए और करीब तीन दिन तक यहां रुकी थीं. उन्होंने VIP दर्शन के स्थान पर आम लोगों की तरह लाइन में लगकर दर्शन किए थे. उनकी तस्वीरें और वीडियो भी खूब वायरल हुए.

इसमें सारा ने बताया कि केदारनाथ ने उनका भावनात्मक रिश्ता है और 2018 में वह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ ‘केदारनाथ’ की शूटिंग के लिए आ चुकी हैं. इसलिए हर साल यहां पहुंचती हैं.

इससे पहले सारा अली खान इसी तरह वाराणसी में भी नजर आयी थीं और आम लोगों की तरह ही उन्होंने वाराणसी की गलियों में घूमा था. उन्होंने वहां भी मंदिर में दर्शन किए थे.