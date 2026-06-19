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Sant Kabir Nagar Murder: मुर्गा काटने वाली छुरी से युवक का गला रेता, संतकबीरनगर में गाजियाबाद जैसा कांड, भांजी से छेड़खानी का किया था विरोध

Sant Kabir Nagar Anand Murder News: मृतक आनंद के परिजन आरोपी नासीर के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं. साथ ही घर भी बुलडोजर से गिराने के लिए कह रहे हैं. अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

By: Hasnain Alam | Published: June 19, 2026 2:22:10 PM IST

संतकबीरनगर आनंद मर्डर केस
संतकबीरनगर आनंद मर्डर केस


Sant Kabir Nagar Anand Murder Case: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले से गाजियाबाद के सूर्या चौहान हत्याकांड जैसा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. पूरा मामला बखिरा थाना क्षेत्र के बभनी चौराहे का है, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया. मृतक के हिंदू और आरोपी के मुस्लिम होने की वजह से इलाके में तनाव फैल गया. मृतक आंनद के परिजनों और आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर घंटों हंगामा किया. पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शव को कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

इस दौरान गुस्साए लोगों ने एक गुमटी और आरोपी के घर में आग लगा दी. इलाके में तनाव को देखते हुए तीन जिलों की पुलिस तैनात है. सूचना मिलते ही एडीजी अशोक मुथा जैन, डीईजी संजीव त्यागी, एसपी संदीप कुमार मीणा और डीएम आलोक कुमार भी मौके पर पहुंचे. 

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आरोपी के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं परिजन

परिजन आरोपी नासीर अली के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं. साथ ही घर भी बुलडोजर से गिराने की मांग कर रहे हैं. अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों और लोगों को समझाकर शांत कराया. फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है.

बताया जा रहा है कि हत्या की वजह कुछ दिन पहले एक शादी समारोह में मृतक की भांजी से आरोपी नासीर छेड़खानी कर रहा था, जिसका आंनद विरोध किया था. इसी रंजिश में धारदार हथियार से हत्या कर दी.

टाइल्स लगाने का काम करता था आनंद

मृतक के चचेरे भाई रोहित ने बताया कि आनंद टाइल्स लगाने का काम करता था. वह मशीन देने के लिए बभनी चौराहे पर आया था. उसके बाद कुछ सामान खरीदकर वह घर वापस लौट रहा था. 

रोहित ने बताया कि इसी दौरान नासिर वहां पहुंचा और आनंद की गर्दन पर मुर्गा काटने वाली छुरी से उसका गला रेत दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. नासिर के साथ कुछ और लोग भी शामिल थे. मृतक की पत्नी मीना ने कहा है कि हमको जान के बदले जान चाहिए और कुछ नही.

एसपी संदीप कुमार मीणा ने क्या कहा?

वहीं एसपी संदीप कुमार मीणा ने बताया कि बखिरा थाना क्षेत्र के बभनी चौराहे पर आनंद का नासिर ने गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी. कुछ दिन पूर्व शादी समाराेह में गए थे. वहीं दोनों में विवाद हो गया था. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों के घर और आसपास दुकानों में भीड़ ने आगजनी भी की है. पुलिस कार्रवाई में जुटी है.

Tags: crime newsSant Kabir Nagar NewsUP News
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