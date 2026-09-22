Brahmanand Yadav: आंखों में मिर्च झोंकी, बाइक से गिराया फिर… संतकबीरनगर में पहलवान की मौत से मचा हड़कंप

Wrestler Brahmanand Yadav Murder Case: यूपी के संतकबीरनगर में चुनावी रंजिश से जुड़ी एक हिंसक वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया. पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार के मुताबिक, पाटीदारों के बीच पुराने विवाद और चुनावी रंजिश को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला किया, जिसमें गंभीर रूप से घायल 35 वर्षीय ब्रह्मानंद यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जबकि बाकि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें लगाई गई हैं.

बाइक से जा रहे थे ब्रह्मानंद को रास्ते में घेरा

परिजनों के मुताबिक, मामला सदर कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के भगठान (गोसाईंपुर) गांव का बताया जा रहा है. ब्रह्मानंद यादव बाइक से कहीं जा रहे थे. इसी दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने कथित तौर पर उन्हें रास्ते में रोक लिया. आरोप है कि हमलावरों ने पहले उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया. इससे वह असहज होकर बाइक से गिर गए. इसके बाद उन पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया गया. परिजनों का दावा है कि हमलावरों की संख्या करीब 8 से 10 थी.

अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

हमले में ब्रह्मानंद गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया. मौत की खबर गांव पहुंचते ही परिवार और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया.

शव रखकर खलीलाबाद बाईपास पर लगाया जाम

ब्रह्मानंद की मौत के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव को खलीलाबाद बाईपास पर रखकर सड़क जाम कर दी. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की. सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. अधिकारियों ने लोगों को समझाया और कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद जाम समाप्त कराया गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

SP संदीप कुमार मीना ने क्या कहा?

SP संदीप कुमार मीना के मुताबिक, शुरुआती जांच में मामला पाटीदारों के बीच विवाद और पुरानी चुनावी रंजिश से जुड़ा सामने आया है. उन्होंने बताया कि हमले में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हुई है. SP के अनुसार, पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन विशेष पुलिस टीमें गठित की गई हैं. पुलिस का कहना है कि मामले में नामजद आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.