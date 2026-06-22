प्यार ने तोड़ी धर्म की दीवार! पिता की मंजूरी के बाद अमन की हुई सानिया; मंदिर में लिए 7 फेरे

Sania Aman Love Marriage: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक हिंदू-मुस्लिम जोड़े के गहरे प्यार की अनोखी कहानी सामने आई है. जहां सानिया बानो और अमन कुमार की प्रेम कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. जिसका सुखद अंत हो गया. जिसमें परिवार की सहमति, पुलिस की समझदारी भरी दखल और दोनों दिलों की आपसी इच्छा का सही तालमेल बैठा. बताया जा रहा है कि सानिया और अमन 4 साल से एक दूसरे को प्यार कर रहे थे. लेकिन जब लड़की के परिवार को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

अलग-अगल धर्म होने के कारण मामला प्रतापगढ़ के पट्टी पुलिस थाना पहुंच गया. एक तरफ बेटी का पक्का इरादा था. दूसरी तरफ पिता की चिंता और समाज का भारी दबाव था.

पुलिस थाने में करीब 6 घंटे चली पंचायत

पट्टी पुलिस थाने में दोनों पक्षों के बीच लगभग 6 घंटे तर लंबी पंचायत चली. कभी-कभी तनाव बढ़ा और तीखी बहस भी हुई, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने धैर्य और समझदारी से बातचीत को आगे बढ़ाया. घंटों चली इस संवेदनशील बातचीत के बाद आखिरकार वह भावुक पल आया जिसने इस प्रेम कहानी को यादगार बना दिया. पुलिस की समझाइश के बाद लड़की के पिता खुर्शीद आलम ने समाज की चिंताओं से ज्यादा अपनी बेटी की खुशी को अहमियत दी और रिश्ते के लिए अपनी मंजूरी दे दी. पिता के सहमति की घोषणा के बाद पुलिस स्टेशन का तनावपूर्ण माहौल तुरंत खुशी और जश्न में बदल गया.

UP- प्रतापगढ़ की मुस्लिम सानिया, हिंदू अमन से प्यार करती थी. कई साल हो गये. दोनों शादी करना चाहते थे. दोनों के मां-पिता मिले और फिर इंटररिलीजन शादी के लिए रिश्ता पक्का हो गया. महादेव के मंदिर में अमन और सानिया ने सात फेरे लिये. इस दौरान सानिया और अमन दोनों के माता-पिता मौजूद… pic.twitter.com/Bn2yaxigzY — Narendra Pratap (@hindipatrakar) June 21, 2026







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मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से की शादी

परिवार की मंजूरी मिलने के बाद सानिया और अमन तुरंत एक मंदिर में गए और हिंदू रीति-रिवाजों से शादी कर ली. इसके बाद उन्होंने औपचारिक रूप से एक हलफनामा जमा किया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने बिना किसी दबाव या लालच के अपनी मर्जी से एक साथ जीवन बिताने का फैसला किया है. भविष्य में किसी भी कानूनी विवाद से बचने के लिए उन्होंने नोटरी के सामने भी एक हलफनामा तैयार करवाया.

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