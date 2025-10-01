35 साल की खूबसूरत दुल्हन के साथ बंद कमरे में 70 साल के दूल्हे ने ऐसा क्या किया? सुहागरात में चली गई जान

Jaunpur Case: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुछमुच्छ गांव में, 75 वर्षीय संगरू राम ने दूसरी शादी की. लेकिन जो एक नई शुरुआत होनी थी, वह एक त्रासदी में बदल गई. अपनी शादी की रात के कुछ ही घंटों बाद, संगरू रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए. परिवार के लिए यह सदमा तब लगा जब उनकी गर्दन असामान्य स्थिति में मुड़ी हुई मिली.

अमर उजाला के अनुसार, संगरू की पहली पत्नी का एक साल पहले निधन हो गया था, जिसके बाद से वह अकेले रहते थे और अपनी खेती-बाड़ी का काम संभालते थे. हाल ही में, उन्होंने जलालपुर थाना क्षेत्र की 35 वर्षीय मनभावती से शादी की. दोनों ने कोर्ट मैरिज के बाद पारंपरिक मंदिर समारोह के माध्यम से विवाह बंधन में बंध गए. मनभावती की भी यह दूसरी शादी थी और उनके पिछले पति से उनके तीन बच्चे हैं.

तो आखिर हुआ क्या?

कथित तौर पर, शादी के बाद, दोनों पूरी रात बातें करते रहे. अगली सुबह, संगरू राम अचानक बीमार पड़ गया और उसकी गर्दन टेढ़ी पाई गई. उसके परिवार वाले उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. थाना प्रभारी प्रवीण यादव ने मामले की जानकारी होने की पुष्टि की और कहा कि जांच जारी है.

ज़ी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, संगरू राम की पत्नी मनभावती ने कहा, “हमारी शादी कोर्ट के ज़रिए हुई थी. कोर्ट में, मृतक ने कहा कि हम उसके बच्चों की देखभाल करेंगे और उसकी सारी कमाई उसकी पत्नी के बच्चों के नाम कर दी जाएगी. शादी के बाद, हम घर आए, साथ में खाना खाया और फिर देर रात तक बातें करते रहे. अगली सुबह, उसने सबको जगाया और कुछ देर घर के बाहर लेटा रहा.

थोड़ी देर बाद, पड़ोस की एक बुआ ने देखा और पूछा कि उसकी गर्दन टेढ़ी क्यों है. फिर मृतक की पत्नी ने मदद के लिए अपने रिश्तेदारों को बुलाया. उसने कहा कि वह सदमे में है और समझ नहीं पा रही है कि क्या हुआ, क्योंकि उसे कोई ज्ञात बीमारी नहीं थी और उसी सुबह अचानक उसकी मृत्यु हो गई.”

अंतिम संस्कार रोका, परिजनों कर रहे पोस्टमार्टम की मांग

बुज़ुर्ग व्यक्ति के भतीजे, जो काम के सिलसिले में दिल्ली में रहते हैं, ने अंतिम संस्कार रोक दिया है और कहा है कि उनके लौटने तक कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी. परिवार को शक है कि मौत स्वाभाविक नहीं रही होगी, और यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि पुलिस पोस्टमार्टम कराएगी या नहीं. अधिकारियों के साथ-साथ पूरा गांव इस रहस्यमयी मौत से जुड़ी परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहा है.

कुएं में मिला सोनम का कंकाल, प्यार के जाल में फंसाकर दी दर्दनाक मौत; बस इस वजह से हैवान बना प्रेमी