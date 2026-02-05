गालीबाज ‘भाभीजान’ पकड़ी गईं, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर किया था वायरल; जानें पूरा मामला

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समरीन निशा, जिन्हें ‘भाभीजान’ के नाम से भी जाना जाता है. हाल ही में हिंदू लड़कियों के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक विवादित वीडियो वायरल होने के बाद गुस्साए लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी.

विवादित वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या?

समरीन निशा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने कथित तौर पर हिंदू लड़कियों और हिंदू धर्म के बारे में अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी. वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों और सोशल मीडिया यूजर्स में भारी गुस्सा था. इसके बाद उन पर धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप लगा है.

सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

‘भाभीजान समरीन’ का वीडियो वायरल होने के बाद ट्विटर (X) और इंस्टाग्राम पर उनकी गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है. जिसके बाद पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी है. उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और बिना किसी देरी के समरीन निशा के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

पुलिस ने समरीन निशा को किया गिरफ्तार

बड़े विवाद और सबूतों के आधार पर, अमरोहा पुलिस ने सफलतापूर्वक समरीन निशा को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, पूछताछ से पहले या उसके दौरान, समरीन ने कथित तौर पर माफी मांगने की कोशिश की और अपनी गलती मानी, यह कहते हुए कि वह भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगी।

अब क्या होगा?

हालांकि पुलिस ने यह साफ कर दिया कि माफी के बावजूद कानून अपना काम करेगा क्योंकि मामला दर्ज किया गया है, और इसमें सामाजिक शांति भंग करने का मामला शामिल है. आखिरकार पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस विवादित कंटेंट के पीछे कोई सोची-समझी साजिश थी या इस मामले में कोई अन्य समूह शामिल थे.