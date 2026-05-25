Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: विधवा महिला का था गांव के युवक से अवैध संबंध, पड़ोसी से हुआ विवाद तो प्रेमी बोला- ‘कपड़ों में थोड़ा सा…’, हो गई मौत

UP Crime: विधवा महिला का था गांव के युवक से अवैध संबंध, पड़ोसी से हुआ विवाद तो प्रेमी बोला- ‘कपड़ों में थोड़ा सा…’, हो गई मौत

Sambhal Crime: यूपी के संभल में एक महिला की जलने से हुई मौत मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है. महिला ने गांव के ही श्योराज और उसके एक अन्य साथी द्वारा आग लगाए जाने का बयान दिया था.

By: Hasnain Alam | Published: May 25, 2026 10:05:51 PM IST

संभल में महिला की मौत मामले में बड़ा खुलासा
संभल में महिला की मौत मामले में बड़ा खुलासा


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के संभल में एक महिला की जलने से हुई मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पूरा मामला गुन्नौर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव का है, जहां एक हफ्ते पहले एक महिला की जलने से मौत हो गई थी. अब पुलिस का जांच में सामने आया है कि रंजिशन गांव के ही व्यक्ति को फंसाने के लिए महिला के प्रेमी ने ही पूरा षड्यंत्र रचा था.

पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि दूसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए महिला को आग लगाने के लिए उकसाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. इस मामले में नामजद कराए गए व्यक्ति को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है.

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आग लगने से बुरी तरह झुलस गई थी महिला

जानकारी के मुताबिक किशनपाल की विधवा अनेगश्री 18 मई की भोर में करीब साढ़े तीन बजे संदिग्ध परिस्थिति में आग लगने से गंभीर रूप से झुलस गई. उसी दिन पहले अलीगढ़ और बाद में दिल्ली उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई.

इस मामले में अनेगश्री ने गांव के ही श्योराज और उसके एक अन्य साथी द्वारा आग लगाए जाने का बयान दिया था. इसी आधार पर महिला के भाई अमरीश ने श्योराज और एक अज्ञात के खिलाफ जान से मारने की नीयत से महिला को जिंदा जलाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया था.

कल्याण से चल रहा था प्रेम प्रसंग

बाद में पुलिस की जांच में सामने आया कि महिला अनेगश्री का गांव के ही कल्याण से प्रेम प्रसंग चल रहा था. अनेगश्री अपने पुत्र के साथ गांव में एक कमरे में रह रही थी. वह दूसरी जगह अपना दो कमरों का मकान बनवा रही थी. इसी के निर्माण को लेकर पड़ोसी श्योराज से उसका विवाद हुआ था.

इसकी शिकायत उसने प्रेमी कल्याण से की तो उसने श्योराज को फंसाने के लिए योजना बना डाली. साजिश के तहत कल्याण ने कहा कि वह अपने कपड़ों में थोड़ा सा डीजल डालकर आग लगा लेना और श्योराज का नाम लगा देना. महिला ने ऐसा ही किया, लेकिन वह आग में 80 प्रतिशत जल गई थी.

महिला के भाई ने कल्याण को भगाया

घटना के कुछ मिनट बाद ही कल्याण उसके घर पहुंच गया और महिला को लेकर गुन्नौर के एक अस्पताल में पहुंचा. यहां डॉक्टर ने उपचार करने से इनकार कर दिया तो वह महिला को अलीगढ़ ले गया. यहां जानकारी होने के बाद महिला के भाई समेत अन्य मायके वाले भी पहुंच गए.

यहां से महिला के भाई ने कल्याण को भगा दिया. इसके बाद नाजुक हालत में अनेगश्री को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. पुलिस ने कल्याण सिंह को सोमवार की सुबह 8.45 बजे उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया.

Tags: crime newshome-hero-pos-3Sambhal NewsUP News
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