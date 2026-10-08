Sambhal News: मालकिन को आखिरी विदाई देने पहुंचे पालतू हाथी, शांत स्वभाव देखकर हर कोई रह गया हैरान

Sambhal Unique Funeral Procession: बुधवार शाम को संभल में एक 74 साल की महिला की अनोखी अंतिम यात्रा निकाली गई. उनके आखिरी पलों में भी, उनके दो पालतू हाथियों ने उनका साथ नहीं छोड़ा. परमा और मोहन नाम के हाथी अपने मालिक की अर्थी के पीछे-पीछे चले और बैंड-बाजे बज रहे थे. महिला की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए 12 गांवों से करीब 1,500 लोग पहुंचे. पूरे 15 km के रास्ते में भगवान कृष्ण और भगवान शिव की झांकी भी निकाली गई. यात्रा राजपुरा के बराला कस्बे से होते हुए राजघाट पहुंची.

अलीगढ़ के एक हॉस्पिटल में भर्ती हुई महिला

जिला हेडक्वार्टर से 20 km दूर राजपुरा इलाके के ब्योरा गांव की रहने वाली राम बेटी देवी (74) की बुधवार सुबह 4 बजे मौत हो गई. उन्हें आठ साल से डायबिटीज थी. तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तीन दिन पहले अलीगढ़ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. जैसे ही राम बेटी देवी की मौत की खबर परिवार तक पहुंची, पूरे घर में मातम छा गया. आस-पड़ोस और आस-पास के गांवों के लोग घर के बाहर इकट्ठा होने लगे. उनके दो बेटों, मनवीर और चरण सिंह ने अपनी मां को इज्ज़त के साथ आखिरी विदाई देने का फैसला किया.

#संभल : 74 साल की महिला की निकली अनोखी शव यात्रा,पालतू हाथी भी साथ चले,क्षेत्र में चर्चा का विषय बानी अंतिम यात्रा, रजपुरा थाना क्षेत्र के ब्यौरा गांव का मामला. #Sambhal #UttarPradesh #SambhalNews #अनोखी_शवयात्रा #ViralVideo https://t.co/rRDtv4fEaS — समाचार इंडिया न्यूज़| Samachar India News (@SinLivet) October 8, 2026

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बेटा कहता है, “परमा और मोहन उनकी मां के पसंदीदा थे”

दोनों बेटों ने कहा, “हमारी मां को पालतू हाथी, परमा और मोहन बहुत पसंद थे. वे परिवार के सदस्यों की तरह हैं, इसलिए दोनों हाथी अंतिम संस्कार के जुलूस के साथ जाएंगे.” परिवार भी मनवीर और चरण सिंह के फैसले से सहमत था. फिर अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई.