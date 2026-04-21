Sambhal Gunnour: शादी की खुशियां मातम में बदलीं, गंगा स्नान के दौरान 11 वर्षीय मासूम की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Sambhal Gunnour: संभल जिले के गुन्नौर कस्बे के ग्राम नंदरौली में मंगलवार का दिन एक परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया. जिस घर से शाम को बारात निकलनी थी और जहां खुशियों की गूंज थी, वहां अचानक चीख-पुकार और मातम छा गया. गंगा स्नान के दौरान 11 वर्षीय मासूम माधव की दर्दनाक मौत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया.

गंगा स्नान बना जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा

गुन्नौर थाना क्षेत्र के ग्राम नंदरौली निवासी माधव (11) पुत्र अमित अपने ताऊ मुकेश, ताई मीरा और चचेरे भाई यशकांत (12) पुत्र मुकेश के साथ इसामपुर गंगा घाट पर स्नान करने गया था. किसी ने नहीं सोचा था कि यह धार्मिक स्नान इतनी बड़ी त्रासदी में बदल जाएगा. बताया जाता है कि मुकेश हरियाणा के कैथल में फास्ट फूड की दुकान चलाते हैं और गांव में पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होने आए थे. मंगलवार को उनके चचेरे भाई आकाश की शादी थी और शाम को बारात जानी थी. घर में मेहमानों की चहल-पहल थी, हंसी-खुशी का माहौल था. इसी बीच मुकेश ने परिवार के साथ ससुराल इसामपुर जाने और गंगा स्नान करने का निर्णय लिया.

खेलते-खेलते गहरे पानी में चले गए बच्चे

मुकेश अपने परिवार और बच्चों के साथ पहले ससुराल पहुंचे और वहां से इसामपुर गंगा घाट पर स्नान करने चले गए. घाट पर सब कुछ सामान्य था और बच्चे खेलते-खेलते पानी में उतर गए. इसी दौरान माधव और यशकांत नहाते-नहाते गहरे पानी में चले गए. बताया जा रहा है कि अचानक पैर फिसलने से दोनों बच्चे तेज बहाव में फंस गए और देखते ही देखते डूबने लगे. बच्चों की चीख सुनते ही घाट पर अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद गोताखोरों ने तुरंत गंगा में छलांग लगाई और मछली पकड़ने वाले जाल की मदद से तलाश शुरू की. घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा.

घंटों की मशक्कत के बाद निकाले गए दोनों बच्चे

परिजन किनारे पर खड़े रोते-बिलखते रहे और हर गुजरते पल के साथ उम्मीदें टूटती चली गईं. आखिरकार काफी प्रयास के बाद दोनों बच्चों को गंगा से बाहर निकाला गया. दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 11 वर्षीय माधव को मृत घोषित कर दिया. यह खबर सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. वहीं, यशकांत की हालत गंभीर थी, जिसे उपचार के बाद घर भेज दिया गया.

मां बेसुध, परिवार में मचा कोहराम

मृतक माधव के पिता अमित खेती-किसानी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. बेटे की मौत की खबर मिलते ही मां सीमा बेसुध हो गईं और अपने बेटे के शव से लिपटकर बिलखती रहीं. पूरे घर में कोहराम मच गया. जिस घर में बारात की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब सिर्फ रोने की आवाजें गूंज रही हैं. शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. माधव दो भाई-बहनों में बड़ा था और उसकी एक छोटी बहन माधवी (5) है. वह पीपीएस स्कूल, सेजना मुस्लिम में कक्षा 2 का छात्र था. पढ़ाई में होनहार और स्वभाव से शांत माधव गांव का चहेता बच्चा था. परिजनों ने बताया कि मृतक के दादा सरदार सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और परिवार का गांव में अच्छा सम्मान है. ऐसे परिवार पर आई इस त्रासदी ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है. गांव नंदरौली में हर आंख नम है और हर जुबान पर एक ही सवाल है—क्या किसी ने सोचा था कि गंगा स्नान का यह सफर एक मासूम की अंतिम यात्रा बन जाएगा.