UP: Anti Venom की जगह एंटी रेबीज इंजेक्शन? संभल में सांप के डसने पर बच्चे को अस्पताल में किया भर्ती; इलाज के बाद बिगड़ी हालत

Sambhal 4-year-old Snakebite: उत्तर प्रदेश के संभल से इलाज में कथित लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है. चार साल के एक मासूम को सांप के डसने के बाद परिजन जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर पहुंचे थे. परिवार का आरोप है कि बच्चे को सांप के जहर के इलाज के लिए एंटी-वेनम (Anti Venom) देने के बजाय कथित तौर पर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा दिया गया. घर लौटन के कुछ वक्त बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और उसे उल्टियां होने लगीं. हालत गंभीर होने पर उसे दोबारा अस्पताल ले जाया गया, जहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. फिलहाल बच्चा निजी अस्पताल में ICU में भर्ती है.

सांप के डसने के बाद अस्पताल लाए थे

जानकारी के मुताबिक, संभल निवासी चार वर्षीय अदीब को सांप ने डस लिया था. घटना के बाद घबराए परिजन उसे इलाज के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर पहुंचे. परिवार का कहना है कि वहां बच्चे का इलाज किया गया और दवा देकर घर भेज दिया गया. अस्पताल में बच्चे को सांप के जहर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एंटी वेनम दवा की जगह एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जाने की बात सामने आई.

घर पहुंचते ही बिगड़ने लगी हालत

परिवार का कहना है कि घर लौटने के बाद जब बच्चे को दवा दी गई तो उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई. उसे उल्टियां होने लगीं और स्थिति देखकर परिजन उसे लेकर फिर जिला अस्पताल पहुंचे. बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर से जाने की सलाह दी. इसके बाद परिवार बच्चे को एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचा. वहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की और उसे ICU में भर्ती किया गया. परिजनों का दावा है कि जांच के दौरान बच्चे के सांप के काटने की पुष्टि हुई है. अदीब का फिलहाल इलाज जारी है और परिवार के मुताबिक, उसकी हालत अभी चिंताजनक बनी हुई है.

अस्पताल प्रशासन के जवाब का इंतजार

इस पूरे मामले में सबसे गंभीर सवाल इलाज के दौरान दी गई दवा और इंजेक्शन को लेकर उठ रहा है. हालांकि, जिला संयुक्त चिकित्सालय प्रशासन की ओर से अभी तक इस आरोप पर कोई आधिकारिक सफाई सामने नहीं आई है. इसलिए फिलहाल यह साफ नहीं है कि बच्चे को वास्तव में कौन-सी दवा या इंजेक्शन दिया गया था. अस्पताल की आधिकारिक प्रतिक्रिया और मेडिकल रिकॉर्ड सामने आने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति साफ हो सकेगी.