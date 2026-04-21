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संभल में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, बाइक सवार महिला की मौत; दो गंभीर घायल

Sambhal Road Accident: संभल में तेज रफ्तार ट्रक ने दो मोटरसाइकिल सवारों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोर से थी कि दोनों मोटरसाइकिल सवार दूर जा गिरे.

By: Preeti Rajput | Published: April 21, 2026 1:48:55 PM IST

संभल में तेज रफ्तार ट्रक ने दो मोटरसाइकिल सवारों को जोरदार टक्कर मार दी.
संभल में तेज रफ्तार ट्रक ने दो मोटरसाइकिल सवारों को जोरदार टक्कर मार दी.


Sambhal Road Accident: संभल थाना धनारी क्षेत्र के कस्बा बस स्टैंड धनारी पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने दो मोटरसाइकिल सवारों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोर से थी कि दोनों मोटरसाइकिल सवार दूर जा गिरे. हादसे में एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. 

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गंभीर घायलों का इलाज जारी

वहीं एक अन्य व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. दोनों गंभीर घायलों का इलाज जारी है.

पुलिस ने पीछा कर ट्रक को पकड़ लिया

मृतक महिला की पहचान जनपद बुलंदशहर के अनूपशहर थाना क्षेत्र निवासी के रूप में बताई जा रही है. हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार होने लगा लेकिन पुलिस ने पीछा कर ट्रक को पकड़ लिया और अपने कब्जे में लेकर थाने पहुंचा दिया. फिलहाल पुलिस ट्रक चालक से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. 

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Tags: Sambhal road accidenttruck bike collision UPwoman killed accident India
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