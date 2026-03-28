Hospital controversy: दुष्कर्म के आरोपों में घिरे डॉक्टर, नर्स ने लगाए यौन शोषण के आरोप, जांच शुरू

पुलिस की कार्रवाई

कोतवाली थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह के अनुसार, 20 मार्च को मिली शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अब पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है. अधिकारियों का कहना है कि दोषी पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

लगातार मानसिक तनाव झेलने के बाद नर्स ने अपनी मां को पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद उसकी मां अस्पताल पहुंची और डॉक्टर से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति और बिगड़ गई. पीड़िता का आरोप है कि जब उसकी मां ने डॉक्टर से सवाल किए, तो डॉक्टर और उनके पिता Mohammad Aslam ने दोनों के साथ गाली-गलौज की. इतना ही नहीं, उन्हें धक्का देकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया.