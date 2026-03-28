Hospital controversy: दुष्कर्म के आरोपों में घिरे डॉक्टर, नर्स ने लगाए यौन शोषण के आरोप, जांच शुरू

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Hospital controversy: संभल जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक निजी अस्पताल में काम करने वाली नर्स ने अस्पताल के डॉक्टर और व्यवस्थापक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
नर्स के आरोप क्या हैं?
पीड़िता का कहना है कि वह दिसंबर 2022 से चौधरी सराय इलाके के एक निजी अस्पताल में कार्यरत है और वहीं रहती भी थी. नर्स ने आरोप लगाया कि अस्पताल के डॉक्टर Dr. Zaid ने साल 2022 से उसके साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए. उसने यह भी कहा कि आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.
घटना का ताजा विवरण
शिकायत के अनुसार, 10 फरवरी 2025 को डॉक्टर ने उसे अस्पताल बुलाया और फिर से दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं, आरोप है कि उसे जबरन गर्भनिरोधक गोलियां भी दी गईं, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. इस घटना के बाद पीड़िता मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई.
मां को बताई आपबीती
लगातार मानसिक तनाव झेलने के बाद नर्स ने अपनी मां को पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद उसकी मां अस्पताल पहुंची और डॉक्टर से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति और बिगड़ गई. पीड़िता का आरोप है कि जब उसकी मां ने डॉक्टर से सवाल किए, तो डॉक्टर और उनके पिता Mohammad Aslam ने दोनों के साथ गाली-गलौज की. इतना ही नहीं, उन्हें धक्का देकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया.
पुलिस की कार्रवाई
कोतवाली थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह के अनुसार, 20 मार्च को मिली शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अब पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है. अधिकारियों का कहना है कि दोषी पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.