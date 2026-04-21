Sambhal Insurance Case: पड़ोसियों के बयान पर रोका बीमा, आयोग ने दिया बड़ा आदेश,बीमा कंपनी को लगाई फटकार

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Sambhal Insurance Case: संभल जिले में डाक विभाग द्वारा बीमा भुगतान से इंकार करना भारी पड़ गया. पड़ोसियों के बयानों के आधार पर बीमा राशि देने से इनकार करने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए ग्रामीण डाक जीवन बीमा को बीमाधारक के परिजनों को पूरी रकम ब्याज सहित देने का आदेश दिया है.
क्या है पूरा मामला?
ग्राम करनपुर कास्त निवासी गौतम की मां शकुन्त जीला ने 8 मार्च 2022 को डाक विभाग से ग्रामीण डाक जीवन सुरक्षा बीमा पॉलिसी ली थी. इस पॉलिसी की बीमा राशि 10 लाख रुपये निर्धारित थी. शकुन्त जीला का निधन 19 फरवरी 2023 को हो गया, जिसके बाद उनके पुत्र गौतम ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर बीमा धनराशि के लिए आवेदन किया.
पड़ोसियों के बयान के आधार पर भुगतान से इंकार
बीमा दावा करने पर डाक जीवन बीमा विभाग ने भुगतान से इंकार कर दिया. विभाग का कहना था कि मृतका शकुन्त जीला लंबे समय से बीमार थीं और उन्हें आंतरिक बीमारी थी, जिसकी जानकारी पॉलिसी लेते समय नहीं दी गई थी. इसके समर्थन में विभाग ने पड़ोसियों के बयान को आधार बनाया. इस फैसले से आहत होकर गौतम ने उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय से संपर्क किया. अधिवक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग संभल में परिवाद दाखिल किया. सुनवाई के दौरान ग्रामीण डाक जीवन बीमा की ओर से अपने पक्ष को दोहराते हुए पड़ोसियों के बयान को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया.
अधिवक्ता ने रखा मजबूत पक्ष
अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय ने आयोग के समक्ष तर्क दिया कि जब तक कोई आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती, तब तक किसी व्यक्ति को बीमार घोषित नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि केवल पड़ोसियों के कहने पर बीमा राशि रोकना पूरी तरह अनुचित और अवैध है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाते हुए ग्रामीण डाक जीवन बीमा को निर्देश दिया कि वह परिवादी को 10 लाख रुपये की बीमा राशि अदा करे. साथ ही आयोग ने यह भी आदेश दिया कि इस राशि पर परिवाद दायर करने की तिथि से 7% वार्षिक ब्याज भी दिया जाए, जो दो माह के भीतर भुगतान करना होगा.
मानसिक क्षति और खर्च का भी मुआवजा
आयोग ने बीमा राशि के अलावा परिवादी को 10,000 रुपये मानसिक कष्ट और आर्थिक हानि के मद में तथा 5,000 रुपये वाद व्यय के रूप में देने का भी आदेश दिया. यदि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं किया गया, तो ब्याज दर 9% वार्षिक हो जाएगी.
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