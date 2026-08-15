UP: 15 अगस्त के जश्न के बीच दर्दनाक हादसा, संभल में ढही स्कूल की छत; मलबे में दबकर बच्चे ने तोड़ा दम, दो छात्र घायल

Sambhal Independence Day Accident: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम के दौरान हसनैन पब्लिक स्कूल के मेन गेट पर कंक्रीट की छत गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई और दो स्टूडेंट घायल हो गए. जब ​​छत अचानक ढह गई, तो तीनों बच्चे मलबे के नीचे दब गए, जिससे स्कूल कैंपस में अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना संभल के मदाला गांव में उस समय हुई जब स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का इवेंट चल रहा था. प्रोग्राम में शामिल होने आया बच्चा गिरे हुए ढांचे के नीचे बुरी तरह फंस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. गिरने से स्कूल के दो और स्टूडेंट भी घायल हो गए.

घटना पर पुलिस की कार्रवाई

इस घटना के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, सर्कल ऑफिसर और तहसीलदार अधिकारी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मौके पर पहुंचे. बचाव और जांच के काम शुरू किए गए, जबकि अधिकारियों ने उन हालात की जांच शुरू कर दी जिनकी वजह से छत गिरी.

सीसीटीवी फुटेज वायरल

घटना के साथ लगे CCTV फुटेज में स्कूल के आसपास का इलाका और उससे सटी सड़क दिख रही है, जिसमें लोग और गाड़ियां आस-पास से आ-जा रही हैं. फुटेज में घटना के समय की जगह और एक्टिविटी का विज़ुअल कॉन्टेक्स्ट मिलता है, हालांकि मौजूद फ्रेम में बिल्डिंग का गिरना साफ़ नहीं दिख रहा है.

#WATCH | Sambhal, Uttar Pradesh: One student died, and several others were injured after a school balcony collapsed during an Independence Day programme in Sambhal today. (Visuals from the spot where the incident happened) pic.twitter.com/kYfK1M2Auj — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 15, 2026

अधिकारी अब स्ट्रक्चरल फेलियर और दुर्घटना के आस-पास के हालात की जांच कर रहे हैं. एडमिनिस्ट्रेशन के अपना असेसमेंट पूरा करने और यह तय करने के बाद कि क्या किसी लापरवाही या सुरक्षा में चूक की वजह से यह हादसा हुआ, आगे की कार्रवाई की संभावना है.