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Sambhal News: करंट लगने से ई-रिक्शा चालक की दर्दनाक मौत, निर्माणाधीन मकान की छत पर हुआ हादसा; शोक में डूबा पूरा गांव

Sambhal News: संभल के धनारी गांव में निर्माणाधीन मकान की छत पर हाईटेंशन करंट लगने से ई-रिक्शा चालक हरि सिंह की मौत हो गई, जिससे परिवार और पूरे गांव में शोक फैल गया.

By: Preeti Rajput | Published: April 26, 2026 4:51:44 PM IST

छत पर हाईटेंशन करंट लगने से ई-रिक्शा चालक हरि सिंह की मौत हो गई
छत पर हाईटेंशन करंट लगने से ई-रिक्शा चालक हरि सिंह की मौत हो गई


Sambhal News: संभल थाना धनारी क्षेत्र के गांव धनारी पट्टी लाल सिंह में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया. निर्माणाधीन मकान की छत पर हाईटेंशन करंट की चपेट में आने से ई-रिक्शा चालक हरि सिंह की मौत हो गई. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया.

 ई-रिक्शा चालक की दर्दनाक मौत

मृतक हरि सिंह ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. इन दिनों उसके नए मकान का निर्माण कार्य चल रहा था और हाल ही में मकान का लेंटर डाला गया था. बताया जाता है कि सुबह बच्चों ने छत पर जाकर लेंटर की तराई के लिए पानी डाला था. कुछ देर बाद हरि सिंह स्वयं यह देखने के लिए छत पर पहुंचा कि पानी ठीक तरह से फैला है या नहीं. जैसे ही उसने पानी भरे लेंटर पर कदम रखा, पास से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइन से करंट उतर आया और वह उसकी चपेट में आ गया.

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करंट लगने से हुई मौत 

तेज करंट लगने से हरि सिंह गंभीर रूप से झुलस गया और छत पर ही गिर पड़ा. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत बहजोई के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के बड़े भाई बदन सिंह ने बताया कि मकान के पास से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइन के कारण लेंटर में करंट आ गया, जिससे यह हादसा हुआ. हरि सिंह अपने पीछे पत्नी, तीन बेटियां और दो बेटों को छोड़ गया है. उसकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. घर में मातम पसरा हुआ है, जबकि पूरे गांव में शोक की लहर है.

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Tags: Sambhal NewsUPuttar pradesh
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