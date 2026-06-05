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Sambhal Bulldozer Action: संभल में 600 साल पुरानी मजार पर चला बुलडोजर! मचा हड़कंप; जानें पीछे की वजह

Sambhal Bulldozer Action: शुक्रवार सुबह जब प्रशासनिक टीम और पुलिस बल के साथ बुलडोज़र पहुंचा, तो इलाके में तनाव और बढ़ गया. कार्रवाई की खबर मिलते ही आस-पास के इलाकों से लोग मौके पर पहुंचने लगे. हालांकि प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए हुए थे, जिससे हालात पूरी तरह काबू में रहे.

By: Divyanshi Singh | Published: June 5, 2026 4:49:57 PM IST

500 साल पुरानी मजार पर चला बुलडोजर
500 साल पुरानी मजार पर चला बुलडोजर


Sambhal Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्ज़ों के खिलाफ़ चल रहे अभियान के तहत, शुक्रवार को गुन्नौर क्षेत्र के बबराला थाना क्षेत्र में स्थित बघऊ गांव में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की. मौके पर बुलडोज़र पहुंचा और सरकारी ज़मीन पर बने धर्मस्थल और उसके परिसर को हटाने के लिए तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया.

रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जांच में खसरा नंबर 592 में 24 वर्ग मीटर सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा होने का पता चलने के बाद, ग्राम सभा ने रेवेन्यू कोड की धारा 67 के तहत मुकदमा दायर किया. सुनवाई के बाद तहसीलदार कोर्ट ने कब्ज़ा हटाने का आदेश दिया. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी. इसके बाद, प्रशासन ने जमीन को कब्ज़े से मुक्त कराने की तैयारी पूरी कर ली.

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बुलडोजर पहुंचते ही बढ़ा हंगामा

शुक्रवार सुबह जब प्रशासनिक टीम और पुलिस बल के साथ बुलडोज़र पहुंचा, तो इलाके में तनाव और बढ़ गया. कार्रवाई की खबर मिलते ही आस-पास के इलाकों से लोग मौके पर पहुंचने लगे. हालांकि प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए हुए थे, जिससे हालात पूरी तरह काबू में रहे.

 SP ने खुद संभाला मोर्चा 

ऑपरेशन की गंभीरता को देखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक (SP) कृष्ण कुमार बिश्नोई खुद मौके पर मौजूद थे और सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली. किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए रेवेन्यू अधिकारियों के साथ पुलिस और PAC के जवान तैनात किए गए थे.

पांच से छह सौ साल पुराना होने का दावा

मजार के केयरटेकर अजीज का दावा है कि यह जगह लगभग 500 से 600 साल पुरानी है और लंबे समय से इलाके की आस्था का केंद्र रही है. उनका कहना है कि आस-पास के गांवों में इसे पीर बाबा के नाम से जाना जाता है. हालांकि, प्रशासन का कहना है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड और कोर्ट के आदेश के आधार पर कार्रवाई की जा रही है.

प्रशासन ने कहा कि सरकारी जमीन को कब्ज़े से मुक्त कराया जाएगा. एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई कोर्ट के ऑर्डर और रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर की जा रही है. सरकारी ज़मीन को पूरी तरह से कब्ज़े से मुक्त कराकर ग्राम सभा को सौंप दिया जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक, ऑपरेशन शांति से चल रहा है और लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार नज़र रखी जा रही है.

संभल में हाल ही में अवैध कब्ज़ों के खिलाफ़ चलाए जा रहे कैंपेन के बीच बघऊ गांव में हुई यह कार्रवाई चर्चा का केंद्र बन गई है. पूरा ज़िला भारी सुरक्षा के बीच चल रही इस तोड़-फोड़ की कार्रवाई पर करीब से नज़र रखे हुए है. प्रशासन की इस कार्रवाई को ज़िले में सरकारी ज़मीन से कब्ज़े हटाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

Tags: bulldozer actionSambhal NewsUP
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