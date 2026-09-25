UP Politics: चुनाव आयोग विवाद पर डिंपल यादव का बड़ा बयान, ‘विपक्ष पहले ही इलेक्शन में वोट चोरी का…’

UP Politics: समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने मैनपुरी के भोंगांव विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पीडीए पंचायत में केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार के साथ-साथ चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जो लोग पीड़ा से त्रस्त हैं और गरीब हैं, वही उनके लिए पीडीए हैं. डिंपल यादव ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्तावित महाभियोग की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि वह इसमें साथ हैं.

उन्होंने कहा कि विपक्ष पहले ही चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा उठा चुका है और चुनाव आयोग से शपथ पत्र के साथ शिकायत भी की गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के लिए काम किया और जिन लोगों के इशारे पर आयोग ने काम किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए.

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

डिंपल यादव ने कहा कि टीवी चैनलों पर प्रसारित हो रहे चुनावी सर्वे पर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे जनता भ्रमित हो सकती है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत अन्य लोगों के इस्तीफे की मांग भी की. उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर और जनरल सेक्रेटरी को भी इस्तीफा देना चाहिए.

‘देश में गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी’

सांसद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है. उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और अपराध के लिए बीजेपी जिम्मेदार है. उन्होंने बीजेपी नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे तोते की तरह रटा हुआ बोलते रहते हैं.

डिंपल यादव का यह बयान ऐसे समय आया है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर विपक्षी दलों की ओर से संसद में प्रस्ताव लाने की तैयारी की खबरें सामने आई हैं. बता दें कि जैसे-जैसे यूपी विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे राज्य में सियासी पारा बढ़ती जा रहा है.