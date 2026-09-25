Home > उत्तर प्रदेश > UP Politics: चुनाव आयोग विवाद पर डिंपल यादव का बड़ा बयान, ‘विपक्ष पहले ही इलेक्शन में वोट चोरी का…’

UP Politics: चुनाव आयोग विवाद पर डिंपल यादव का बड़ा बयान, ‘विपक्ष पहले ही इलेक्शन में वोट चोरी का…’

UP Politics: डिंपल यादव ने कहा कि विपक्ष पहले ही चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा उठा चुका है और चुनाव आयोग से शपथ पत्र के साथ शिकायत भी की गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के लिए काम किया और जिन लोगों के इशारे पर आयोग ने काम किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए.

By: Hasnain Alam | Published: September 25, 2026 7:25:12 PM IST

समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव
समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव


UP Politics: समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने मैनपुरी के भोंगांव विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पीडीए पंचायत में केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार के साथ-साथ चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जो लोग पीड़ा से त्रस्त हैं और गरीब हैं, वही उनके लिए पीडीए हैं. डिंपल यादव ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्तावित महाभियोग की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि वह इसमें साथ हैं.

उन्होंने कहा कि विपक्ष पहले ही चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा उठा चुका है और चुनाव आयोग से शपथ पत्र के साथ शिकायत भी की गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के लिए काम किया और जिन लोगों के इशारे पर आयोग ने काम किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए.

You Might Be Interested In

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

डिंपल यादव ने कहा कि टीवी चैनलों पर प्रसारित हो रहे चुनावी सर्वे पर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे जनता भ्रमित हो सकती है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत अन्य लोगों के इस्तीफे की मांग भी की. उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर और जनरल सेक्रेटरी को भी इस्तीफा देना चाहिए.

‘देश में गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी’

सांसद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है. उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और अपराध के लिए बीजेपी जिम्मेदार है. उन्होंने बीजेपी नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे तोते की तरह रटा हुआ बोलते रहते हैं.

डिंपल यादव का यह बयान ऐसे समय आया है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर विपक्षी दलों की ओर से संसद में प्रस्ताव लाने की तैयारी की खबरें सामने आई हैं. बता दें कि जैसे-जैसे यूपी विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे राज्य में सियासी पारा बढ़ती जा रहा है.

Tags: Dimple YadavUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘पहला प्यार दूसरी बार’ फिल्म के स्टारकास्ट

September 24, 2026

होम लोन के लिए कैसे करें आवेदन?

September 24, 2026

कौन हैं संदीपा विर्क, कमरे में डायरेक्टर ने कंप्रोमाइज की...

September 23, 2026

कौन हैं आफिया सैयद? जो प्रेम कीटाणी से बॉलीवुड में...

September 23, 2026

एटीएम पर फ्रॉड से कैसे बचें?

September 23, 2026

5 मलयालम थ्रिलर फिल्में, जो घुमा देंगी दिमाग

September 23, 2026
UP Politics: चुनाव आयोग विवाद पर डिंपल यादव का बड़ा बयान, ‘विपक्ष पहले ही इलेक्शन में वोट चोरी का…’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Politics: चुनाव आयोग विवाद पर डिंपल यादव का बड़ा बयान, ‘विपक्ष पहले ही इलेक्शन में वोट चोरी का…’
UP Politics: चुनाव आयोग विवाद पर डिंपल यादव का बड़ा बयान, ‘विपक्ष पहले ही इलेक्शन में वोट चोरी का…’
UP Politics: चुनाव आयोग विवाद पर डिंपल यादव का बड़ा बयान, ‘विपक्ष पहले ही इलेक्शन में वोट चोरी का…’
UP Politics: चुनाव आयोग विवाद पर डिंपल यादव का बड़ा बयान, ‘विपक्ष पहले ही इलेक्शन में वोट चोरी का…’
UP Politics: चुनाव आयोग विवाद पर डिंपल यादव का बड़ा बयान, ‘विपक्ष पहले ही इलेक्शन में वोट चोरी का…’