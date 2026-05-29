मुझे लात-घूंसों और लोहे की रॉड से मारा… हमले के खौफनाक पल याद करके रो पड़ीं सपा नेता, 5 पर हुई FIR, CCTV फुटेज वायरल!

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में समाजवादी पार्टी की महिला विंग की नेता गार्गी पटेल पर घर के अंदर जानलेवा हमला किया गया. इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख के परिजनों समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. इस मामले में साक्ष्य के तौर पर सीसीटीवी फुटेज बरामद की गई है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे कुछ लोग घर के अंदर घुंसकर महिला नेता के साथ बुरी तरह से मारपीट करते हैं. बताया जा रहा है कि मामला प्रॉपर्टी विवाद का है, लेकिन पुलिस अपनी जांच-पड़ताल में हिंसा के स्पष्ट कारणों का पता लगा रही है.

कहां से शुरू हुआ विवाद?

इंडिया टूडे की रिपोर्ट के मुताबिक, गार्गी पटेल चंदौली में समाजवादी पार्टी की महिला शाखा की जिला अध्यक्ष हैं. गार्गी पटेल का आरोप है कि गुरुवार को मुगलसराय कोलवाली क्षेत्र के मड़िया गांव स्थित उनके आवास पर हमला हुआ था. पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि काशी विद्यापीठ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्यारेलाल यादव सपा नेता से मिलने उनके घर आए थे. इसकी बात की खबर मिलते ही प्यारेलाल यादव की पत्नी, बेटी और बेटा भी घर पर अचानक आ धमके.

शर्मनाक! चंदौली में सपा की महिला जिलाध्यक्ष गार्गी सिंह पटेल को उनके ही घर में घुसकर पीटा गया. सपा नेता मनोज यादव, अमित यादव और प्यारेलाल यादव समेत उनके परिवार वालों ने महिला नेता के बाल पकड़कर जमीन पर घसीटा और मारपीट की. क्या अपनी ही महिला नेताओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है… pic.twitter.com/Ttv1Ox6iot — Deepak Singh (@SinghDeepakUP) May 29, 2026

हिंसक हमले का वीडियो वायरल

जैसे ही प्यारेलाल यादव का परिवार घर पहुंचा तो दोनों पक्षों में विवाद हो गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई. घटना की वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे दो महिलाएं और दो युवक गार्गी पटेल पर हमला कर देते हैं. इस बीच युवक गार्गी पटेल के बालों को खींचकर प्रताड़ित करता है, जबकि वहां मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति लड़ाई रोकने की कोशिश करते हैं.

पीड़िता ने सुनाई आपबीती

इस मामले में पीड़ित नेता गार्गी पटेल का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रही हैं कि कैसे आरोपी उनके घर में जबरन घुंस आए और बच्चों पर हमला करने लगे. ऐसे में उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की, सभी लोग उनकी ओर मुड़ गए और मारपीट करने लगे. अपने बयान में गार्गी पटेल कहते ही हैं कि मुझे लातों, धूंसे, स्टडी टेबल और लोहे की रॉड से मारा.

क्या है विवाद का कारण?

सपा नेता का आरोप है कि प्यारेलाल यादव और उनके बीच व्यापारिक साझेदारी से जुड़ा एक वित्तीय विवाद भी हमले का कारण हो सकता है. गार्गी पटेल का दावा है कि प्यारेलाल यादव के मन में गलतफहमियां पैदा करने के पीछे कुछ राजनीतिक पार्टियों का भी हाथ हो सकता है. हालांकि गार्गी पटेल ने स्पष्ट तौर पर किसी का नाम नहीं लिया.

पुलिस ने दर्ज की FIR

इस घटना की पूरी जानकारी सपा नेता गार्गी पटेल ने स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायल नेता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने गार्गी पटेल का इलाज किया. इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्र शेखर ने बताया कि 5 आरोपियों पर FIR दर्ज कर ली गई हैं. आगे की कार्रवाई के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत खंगाले जा रहे हैं ताकि घटना के पीछे का असल मकसद पता चल सके.

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