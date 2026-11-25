UP Chunav 2027 | Samajwadi Party Candidates List: समाजवादी पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने पांच उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें सहारनपुर, शामली, अमरोहा और ललितपुर सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम दिए गए हैं. सीट-शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के साथ बातचीत में दोनों INDIA ब्लॉक सहयोगियों के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं.

लिस्ट में ये नाम शामिल

लिस्ट में बेहट (सहारनपुर) से उमर अली खान, सहारनपुर से आशु मलिक, कैराना (शामली) से नाहिद हसन, अमरोहा से महबूब अली और ललितपुर से ज्योति लोधी शामिल हैं. सूत्रों के मुताबिक, पांच में से दो सीटें उनमें से हैं जिन्हें कांग्रेस ने सीट-शेयरिंग पर शुरुआती बातचीत के दौरान मांगा था. कांग्रेस नेता इमरान मसूद के करीबी सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि वो सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे. कांग्रेस सहारनपुर और बेहट पर दावा कर रही थी, जहां समाजवादी पार्टी ने अपने मौजूदा विधायकों को उम्मीदवार घोषित किया है.

अखिलेश ने कांग्रेस को ऑफर की सीटें

सूत्रों ने बताया है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के ऐलान से कांग्रेस हैरान है. हालांकि, पार्टी ने इस डेवलपमेंट पर तुरंत कोई बयान नहीं दिया है. यह ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और समाजवादी पार्टी ने शुरू में कितनी सीटें देने का प्रस्ताव रखा था, इस पर गतिरोध बना हुआ है.

अखिलेश यादव की पार्टी ने अपने अलायंस पार्टनर कांग्रेस को 26 सीटें ऑफर की हैं, और यह कदम काफी हद तक पिछले असेंबली इलेक्शन में पार्टी के परफॉर्मेंस पर आधारित है. हालांकि, माना जा रहा है कि कांग्रेस ने कम से कम 60 A-ग्रेड सीटें मांगी हैं, जिन्हें वह चुनाव के लिहाज से फायदेमंद मानती है, और सूत्रों ने इशारा किया है कि पार्टी कम से कम 100 सीटों की अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है.

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