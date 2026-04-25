Salim Vastik case: ‘एक्स मुस्लिम’ विवाद पर बढ़ी सियासत, मौलाना ने की सख्त जांच की अपील

Salim Vastik case: एक अहम खबर सामने आई है, जहां जमीअत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और देश के प्रसिद्ध देवबंदी उलेमा मौलाना क़ारी इसहाक़ गोरा ने एक वीडियो जारी कर “एक्स मुस्लिम” सलीम वास्तिक की गिरफ्तारी पर बड़ा बयान दिया है. इस मामले ने न केवल स्थानीय बल्कि व्यापक स्तर पर भी चर्चा को जन्म दे दिया है.

वीडियो बयान में उठाए गंभीर सवाल

शनिवार को जारी अपने वीडियो संदेश में मौलाना क़ारी इसहाक़ गोरा ने कहा कि सलीम वास्तिक, जो खुद को “एक्स मुस्लिम” बताकर इस्लाम पर विवादित टिप्पणियों के कारण चर्चा में रहा, उसकी एक बच्चे के अपहरण और हत्या जैसे गंभीर मामले में गिरफ्तारी ने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि यह घटना केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि एक व्यापक प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है.

धर्म का उपयोग निजी लाभ के लिए

मौलाना ने अपने बयान में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज कुछ लोग व्यक्तिगत लाभ, पहचान बनाने या किसी विशेष वर्ग को खुश करने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि “एक्स मुस्लिम” बनकर सार्वजनिक मंचों पर किसी धर्म के खिलाफ लगातार विवादित बयान देने वालों के इरादों और पृष्ठभूमि की गंभीर जांच होनी चाहिए.

निष्पक्ष जांच की मांग

उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं समाज में आपसी सौहार्द को प्रभावित करती हैं और गलत संदेश देती हैं. इसलिए सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच बेहद जरूरी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहीं इस तरह की पहचान का इस्तेमाल किसी गलत उद्देश्य के लिए तो नहीं हो रहा.

सरकार से सख्त कार्रवाई की अपील

मौलाना क़ारी इसहाक़ गोरा ने सरकार से मांग की कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और “एक्स मुस्लिम” के नाम पर सक्रिय लोगों की गहन जांच कराई जाए. उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और किसी को भी अपनी पहचान का गलत इस्तेमाल करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए. उनका यह वीडियो सामने आने के बाद इस विषय पर नई बहस शुरू हो गई है. समाज के विभिन्न वर्गों में इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

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