Saleem Wastik: मैं मुसलमानों को… जेल से बाहर आने के बाद सलीम वास्तिक का वीडियो वायरल, अब पहुंचा डासना देवी मंदिर

Ex Muslim Saleem Wastik Video: दिल्ली में साल 1995 में एक बच्चे की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक को स्वास्थ्य कारणों के चलते 29 दिनों की पैरोल मिली है. इसके बाद वह फिर से चर्चा में आ गया है. जेल से बाहर निकलने के बाद उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में वह कह रहा है कि जगह देख लो, कौन सी है. तिहाड़ जेल के बाहर की, मैं बाहर आ गया हूं. तुम लोगों का टाइम आ गया है कमर कसने का, तुम लोगों की प्लानिंग को मैं खत्म करूंगा.

सलीम वास्तिक ने वीडियो में आगे कहा- ‘मैं मुसलमानों को पढ़ाई और तरक्की की तरफ लेकर जाऊंगा. तुम लोग मुसलमानों को जिहादी बना रहे हो, उन लोगों को उस रास्ते से हटाकर तरक्की के रास्ते पर ले जाऊंगा. मेरा खुला चैलेंज है जो कर सकते हो कर लो, जय हिंद.’

मैं मुसलमानों के लिए काम करूंगा- सलीम वास्तिक

इसके बाद उसने एक और वीडियो जारी किया, जिसमें कहा- ‘सच्चा आदमी कभी परेशान नहीं हो सकता, जिस केस में मैं जेल गया था उसमें कोई बाहर नहीं आता, वही आता है जो सही होता है. मैं आ गया हूं. मैं मुसलमानों के लिए काम करूंगा.’

Update –

हिंदू बच्चे का हत्यारा सलीम वास्तिक इलाज के लिए तिहाड़ जेल दिल्ली से 29 दिन की पैरोल पर छूटा है। 29 दिन बाद वापस जेल चला जाएगा। https://t.co/8bPZzH7YSt — Sachin Gupta (@Sachingupta) June 11, 2026







सलीम वास्तिक ने कहा कि हम उनको डॉक्टर बनता देखना चाहते हैं, इंजीनियर बनते देखना चाहते हैं, सरकारी अफसर बनते देखना चाहते हैं, उनको मौलाना बनते देखना नहीं चाहते, गर्त में जाते नहीं देख सकते. क्योंकि वह हमारा ही परिवार है हमारा ही अंश है. हम उन्हें लिखा पढ़ा देखना चाहते हैं.

शेर मौत को हराकर जेल से बाहर है- यति नरसिंहानंद गिरि

अब एक तीसरा वीडियो सामने आया है, जो डासना देवी मंदिर का है, जहां सलीम वास्तिक ने पूजा अर्चना की. इस दौरान मंदिर का पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरि भी मौजूद रहा. पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरि ने कहा कि हमारे शेर सलीम वास्तिक आज मां और महादेव के चरणों में है. शेर मौत को हराकर आज जेल से बाहर है. यति नरसिंहानंद गिरि ने कहा कि सनातन धर्म के समर्थन में कार्य करने वाले लोगों को मंदिर का सहयोग मिलता रहेगा.

सालों तक पुलिस को चकमा देता रहा सलीम वास्तिक

गौरतलब है कि सलीम वास्तिक 1995 में गोकुलपुरी के एक 13 साल के बच्चे संदीप बंसल के अपहरण और हत्या केस में उम्रकैद की सजा काट रहा है. वह साल 2000 में पैरोल पर छूटने के बाद नाम और जगह बदलकर कई सालों तक पुलिस को चकमा देता रहा था.

दिल्ली पुलिस ने उसे इस साल अप्रैल में गिरफ्तार किया था. सलीम वास्तिक को 9 जून को स्वास्थ्य कारणों के चलते 29 दिनों की पैरोल दी गई है.

बता दें कि सलीम वास्तिक गाजियाबाद के लोनी इलाके में रहता है. उस पर 27 फरवरी को जानलेवा हमला हुआ था. इस हमले में सलीम वास्तिक को गंभीर चोटें आई थीं. बाद पुलिस ने हमले के दोनों आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया था.