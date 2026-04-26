Home > उत्तर प्रदेश > Saharanpur vehicle theft: सहारनपुर में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 4 शातिर गिरफ्तार, 7 बाइक और कटे पार्ट्स बरामद

Saharanpur vehicle theft: सहारनपुर में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 4 शातिर गिरफ्तार, 7 बाइक और कटे पार्ट्स बरामद

Saharanpur vehicle theft: सहारनपुर में जनकपुरी पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से 7 चोरी की बाइक, नकदी और कटे हुए वाहन पार्ट्स बरामद हुए हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: April 26, 2026 5:42:40 PM IST

सहारनपुर में बाइक चोर गिरोह पकड़ा, 4 आरोपी गिरफ्तार
सहारनपुर में बाइक चोर गिरोह पकड़ा, 4 आरोपी गिरफ्तार


Saharanpur vehicle theft: सहारनपुर जनपद में वाहन चोरी की घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना जनकपुरी पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की सात मोटरसाइकिलें, नगदी, मोबाइल फोन और भारी मात्रा में कटे हुए वाहन पार्ट्स बरामद किए हैं.

लंबे समय से सक्रिय था गिरोह

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी अंकित, असीम, उस्मान और यूसुफ लंबे समय से जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों, खासकर जिला अस्पताल और महिला अस्पताल के आसपास, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे. गिरोह का तरीका बेहद शातिर था. आरोपी पहले मोटरसाइकिल चोरी करते थे और फिर उन्हें काटकर अलग-अलग पार्ट्स में बदलकर कबाड़ियों को बेच देते थे.

You Might Be Interested In

मैकेनिक की दुकान से चलता था खेल

इस गिरोह में एक मोटरसाइकिल मैकेनिक भी शामिल था, जो अपनी दुकान और कबाड़ के कारोबार की आड़ में इस अवैध धंधे को संचालित कर रहा था. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 4,250 रुपये नगद, एक मोबाइल फोन, चार मोटरसाइकिल रेहड़े और प्लास्टिक के कट्टों में भरे कटे हुए कलपुर्जे बरामद किए हैं. एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि आरोपी कई वारदातों में शामिल रहे हैं. पूछताछ में अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

Disclaimer – The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Tags: bike thief gang arrestedsaharanpur vehicle theft
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Saharanpur vehicle theft: सहारनपुर में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 4 शातिर गिरफ्तार, 7 बाइक और कटे पार्ट्स बरामद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Saharanpur vehicle theft: सहारनपुर में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 4 शातिर गिरफ्तार, 7 बाइक और कटे पार्ट्स बरामद
Saharanpur vehicle theft: सहारनपुर में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 4 शातिर गिरफ्तार, 7 बाइक और कटे पार्ट्स बरामद
Saharanpur vehicle theft: सहारनपुर में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 4 शातिर गिरफ्तार, 7 बाइक और कटे पार्ट्स बरामद
Saharanpur vehicle theft: सहारनपुर में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 4 शातिर गिरफ्तार, 7 बाइक और कटे पार्ट्स बरामद