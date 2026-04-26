Saharanpur vehicle theft: सहारनपुर में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 4 शातिर गिरफ्तार, 7 बाइक और कटे पार्ट्स बरामद

Saharanpur vehicle theft: सहारनपुर जनपद में वाहन चोरी की घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना जनकपुरी पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की सात मोटरसाइकिलें, नगदी, मोबाइल फोन और भारी मात्रा में कटे हुए वाहन पार्ट्स बरामद किए हैं.

लंबे समय से सक्रिय था गिरोह

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी अंकित, असीम, उस्मान और यूसुफ लंबे समय से जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों, खासकर जिला अस्पताल और महिला अस्पताल के आसपास, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे. गिरोह का तरीका बेहद शातिर था. आरोपी पहले मोटरसाइकिल चोरी करते थे और फिर उन्हें काटकर अलग-अलग पार्ट्स में बदलकर कबाड़ियों को बेच देते थे.

मैकेनिक की दुकान से चलता था खेल

इस गिरोह में एक मोटरसाइकिल मैकेनिक भी शामिल था, जो अपनी दुकान और कबाड़ के कारोबार की आड़ में इस अवैध धंधे को संचालित कर रहा था. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 4,250 रुपये नगद, एक मोबाइल फोन, चार मोटरसाइकिल रेहड़े और प्लास्टिक के कट्टों में भरे कटे हुए कलपुर्जे बरामद किए हैं. एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि आरोपी कई वारदातों में शामिल रहे हैं. पूछताछ में अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

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