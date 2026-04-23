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सहारनपुर में वाहन चोरी पर सख्ती, जनकपुरी पुलिस का जागरूकता अभियान; बैनर-पंपलेट किया जागरूक

Janakpuri Police Drive: पुलिस टीम ने शहर के चिन्हित हॉट स्पॉट क्षेत्रों, खासकर सरकारी व गैर-सरकारी अस्पतालों के बाहर विशेष अभियान चलाया.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 23, 2026 11:35:35 PM IST

जनकपुरी पुलिस का जागरूकता अभियान
जनकपुरी पुलिस का जागरूकता अभियान


Vehicle Theft Awareness: सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह के सख्त निर्देशों के अनुपालन में थाना जनकपुरी पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया. इस अभियान को एसपी सिटी व्योम बिंदल और एसपी मनोज यादव के मार्गदर्शन में संचालित किया गया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक नेमचंद के नेतृत्व में पुलिस टीम पूरी सक्रियता के साथ मैदान में उतरी.

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पुलिस टीम हॉट स्पॉट क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया

पुलिस टीम ने शहर के चिन्हित हॉट स्पॉट क्षेत्रों, खासकर सरकारी व गैर-सरकारी अस्पतालों के बाहर विशेष अभियान चलाया. इन स्थानों पर फ्लेक्सी बैनर लगाए गए और आम नागरिकों को पंपलेट वितरित कर वाहन सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई. अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को सतर्क करना और चोरी की घटनाओं को रोकना रहा.

अभियान के दौरान लोगों को सलाह दी गई कि वे अपने वाहनों को हमेशा सुरक्षित स्थान पर खड़ा करें, लॉकिंग सिस्टम का सही उपयोग करें और पार्किंग के दौरान लापरवाही न बरतें.

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अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा – प्रभारी निरीक्षक नेमचंद

साथ ही, आसपास मौजूद संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई. प्रभारी निरीक्षक नेमचंद ने स्पष्ट कहा कि वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि लगातार चेकिंग और निगरानी के जरिए अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है.

इस पहल से अस्पतालों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में आने-जाने वाले लोगों में सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी है. जनकपुरी पुलिस का यह अभियान जहां अपराधियों के लिए चेतावनी है, वहीं आम जनता के लिए सुरक्षा की मजबूत ढाल बनकर सामने आया है.

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Tags: Crime Prevention IndiaJanakpuri Police DriveSaharanpur police newsUP Police CampaignVehicle Theft Awareness
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