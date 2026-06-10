Saharanpur: love marriage करने की मिली सजा! शादी के 4 महीने में ही बिखर गया संसार, सरकारी नौकरी की joining से कुछ दिन पहले ही लड़के का हो गया कत्ल

Uttar Pradesh: सहारनपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. हाल ही में पुलिस भर्ती परीक्षा देने आई आकांक्षा नाम की युवती के पति शिवकुमार की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई. शिवकुमार और आकांक्षा ने चार महीने पहले प्रेम विवाह किया था, जिससे आकांक्षा के परिजन नाराज थे.

आकांक्षा ने आरोप लगाया कि उसका भाई और परिवार के अन्य लोग लगातार उसे धमकी दे रहे थे कि जिंदा रहना है तो शिवकुमार के साथ रिश्ता खत्म कर दो. आकांक्षा का आरोप है कि हमलावर उसे भी जान से मारना चाहते थे. उनकी कार चारों तरफ से घेर ली गई थी, लेकिन किसी तरह उसकी जान बच गई.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार शिवकुमार और उसकी पत्नी आकांक्षा एक ही गांव के रहने वाले हैं. आकांक्षा ने पुलिस को बताया कि 2020 से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों के परिजन इस रिश्ते के खिलाफ थे. उन दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर चार महीने पहले प्रेम विवाह किया था. विवाह के बाद से ही आकांक्षा के मायके के लोग इस रिश्ते का विरोध कर रहे थे और कई बार उन दोनों को धमकियां भी दी गई थीं.

आकांक्षा ने पुलिस को बताया कि उसके परिजन पहले भी दोनों पर हमला कर चुके हैं और लगातार उस पर रिश्ते को खत्म करने का दबाव बना रहे थे. घटना वाले दिन हमलावर पहले से घात लगाकर बैठे थे. आकांक्षा बिलख-बिलखकर कह रही थी कि परिवार के लोग ही उसका घर उजाड़ देंगे, यह उसने कभी सोचा भी नहीं था. गोली लगने के बाद शिव को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पति की हत्या के बाद आकांक्षा ने अब हमलावरों को गोली मारने की मांग की है. आकांक्षा ने कहा कि हमलावरों ने जैसे पति को गोली मारी है, उन्हें भी ऐसे ही गोली मारी जानी चाहिए. बता दें कि आकांक्षा और शिव दोनों अनुसूचित जाति के और एक ही बिरादरी के थे.

छह-सात हमलावरों ने किया हमला

आकांक्षा ने पुलिस को बताया कि हमलावर अलग-अलग बाइकों पर आये थे, जिनकी संख्या छह से सात के आस-पास थी. उसका आरोप है कि इस हत्या में उसके भाई मंजीत के अलावा पिता, मां, मामा, बहन, जीजा और भाई के दोस्त भी शामिल थे. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर तुरंत भाग गए और वो अपने घर से भी फरार चल रहे हैं.

एसएसएफ में लगी थी शिवकुमार की नौकरी

आकांक्षा ने बताया कि उनके पति शिवकुमार का तीन मार्च को एसएसएफ (स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स) में नौकरी का नियुक्ति पत्र भी आ गया था, हालांकि उन्होंने अब तक तैनाती नहीं ली थी. शिव ने एमएससी-एलएलबी की पढ़ाई की थी. शिवकुमार के पिता सलेखचंद की तहरीर पर पुलिस ने आकांक्षा के दो सगे भाई समेत छह के खिलाफ FIR दर्ज की है. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, हालांकि इस समय सब मौके से फरार हैं.