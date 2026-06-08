लाचार बुजुर्ग पिता गाल बचाता रहा, लेकिन नहीं रुका कलयुगी बेटा; बीच सड़क पर दो बार थप्पड़ और मुक्का मारा

Saharanpur Son Assaults Father: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के कुतुबशेर पुलिस स्टेशन इलाके के मानकमाऊ गांव नें बाप-बेटे के पवित्र रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है. जिस पिता ने कभी अपने बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था. आज वहीं कलयुगी बेटा अपने पिता के गालों पर ही हाथ चला रहा है.

आरोपी बेटे द्वारा अपने बुजुर्ग पिता के साथ मारपीट करने का ये कांड सीसीटीवी में कैद हो गया. इसका फुटेज सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और आरोपी को हिरासत में ले लिया.

बुजुर्ग पिता के गालो पर दो बार थप्पड़ और मुक्का मारा

आरोपी गुलफिशान ने अपने पिता तहसीन के साथ बुरा बर्ताव किया; उसने उन्हें दो थप्पड़ मारे और एक मुक्का भी मारा. इसके अलावा, उसने अपने पिता का कॉलर पकड़ा और उन्हें ज़ोर-ज़ोर से हिलाया. पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और वायरल फुटेज ने ग्रामीणों में आक्रोश पैदा कर दिया.

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को हिरासत में ले लिया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वायरल वीडियो और उपलब्ध अन्य तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही है; जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी.

मामले का दिलचस्प पहलू

इस मामले का एक दिलचस्प पहलू यह है कि जिस पिता (तहसीन) के साथ मारपीट हुई थी, उन्होंने खुद पुलिस को फोन करके अपने बेटे को छोड़ने का अनुरोध किया. बताया जा रहा है कि उन्होंने सांसद इमरान मसूद से भी संपर्क किया और उनसे बेटे की रिहाई में मदद करने का आग्रह किया.

स्टेशन हाउस ऑफिसर संतोष त्यागी के अनुसार, शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह मामला पारिवारिक संपत्ति विवाद से जुड़ा है. वहीं, परिवार के सदस्यों का दावा है कि आरोपी बेटा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है. पुलिस इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.