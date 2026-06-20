आज के दौर का शाहजहां! पत्नी के नाम पर लगाया दुनिया के सबसे महंगे आम का बाग, सुन भावुक हो जाएंगे

Saharanpur Emotional Love Story: आज के दौर में जहां पति पत्नी के मरते ही दूसरी शादी कर नया घर बसा लेते हैं, वहीं आज के वक्त पर भी कई ऐसे इंसान भी हैं, जो अपनी पत्नी को खो देने के बाद भी उनकी याद के लिए कुछ ऐसा करते हैं, जो मिसाल बन जाएं. ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है.

हम बात कर रहे हैं सहारनपुर के नैनखेड़ी गांव के किसान शक्ति सिंह की, जो अपनी पत्नी रविप्रभा से बहुत प्यार करते थे और COVID-19 महामारी के दौरान उन्हें खो दिया. अपनी पत्नी की याद को संजोने के लिए शक्ति सिंह ने उनकी याद में दुनिया के सबसे महंगे मियाज़ाकी आमों का एक छोटा सा बाग लगाया.

पत्नी के नाम पर रखा आम का नाम

इस मियाज़ाकी आम का नाम उनकी पत्नी के नाम पर रवि मियाज़ाकी रखा गया. शक्ति सिंह बताते हैं कि उनकी पत्नी को खूबसूरत आम बहुत पसंद थे, और आज ये आम उनकी पत्नी की यादों से भरे हुए हैं. पिछले साल शक्ति सिंह मध्य प्रदेश के जबलपुर से मियाज़ाकी आम के पौधे लाए थे. उन्होंने उन्हें अपने खेतों में लगाया था, लेकिन वे चोरी हो गए. उन्होंने इन मियाज़ाकी आम के पौधों को खेत से उठाकर अपने घर के बगीचे में लगाया, जिससे कुल 10 हो गए.

गरीबों में बांटे जाएंगे आम

इन महंगे आमों को लोगों की नजर से बचाने के लिए छिपा दिया गया है. इस साल इन आम के पेड़ों पर करीब 30 आम लगे हैं. ऑनलाइन साइट्स पर इन आमों की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है. हालांकि, शक्ति सिंह ने इस साल इन आमों को बेचने के बारे में नहीं सोचा है. उनका कहना है कि चूंकि ये आम उनकी पत्नी की याद में लगाए गए थे, इसलिए दुनिया के सबसे महंगे आम, जिन्हें गरीब लोग नहीं खरीद सकते, पकने पर उनके घर लाए जाएंगे और मियाज़ाकी उन्हें मुफ़्त में खिलाएंगे.

आज के दौर के शाहजहां

अपनी पत्नी की याद में दुनिया के इन सबसे महंगे आमों को लगाकर, शक्ति सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भले ही पार्टनर अलग हो जाएं, सच्चा प्यार उनकी यादों को संभाल कर रख सकता है. जैसे शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया था, वैसे ही शक्ति सिंह ने अपनी पत्नी की यादों को संभाल कर रखने के लिए यह बगीचा लगाया है.

शक्ति सिंह का कहना है कि जब वह इस बगीचे में घूमते हैं और इन आमों को देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी पत्नी उनके साथ हैं, और उनकी खूबसूरती को निहार रही हैं. शक्ति सिंह की अपनी पत्नी के लिए प्यार की कहानी सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है.