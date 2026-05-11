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रिश्ते शर्मसार! देवर ने गर्भवती भाभी को उतारा मौत के घाट, फावड़े से किए टुकड़े

सहारनपुर में एक देवर ने घरेलू विवाद के बाद अपनी 6 माह की गर्भवती भाभी को मौत के गाट उतार दिया. इसके बाद भी वो घर में हंगामा मचाता रहा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरप्तार कर लिया है.

By: Deepika Pandey | Published: May 11, 2026 6:14:07 PM IST

सहारनपुर में हत्या का मामला
सहारनपुर में हत्या का मामला


Saharanpur Crime News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया. यहां सहारनपुर जिले के नानौता इलाके में एक देवर ने अपनी भाभी को मौत के घाट उतार दिया. जिस समय भाभी की हत्या की गई, वो 6 महीने की गर्भवती थी. पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया गया है. वहीं इस वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है. कहा जा रहा है कि आरोपी ने अपनी भाभी पर फावड़े और धारदार हथियारों से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घरेलू विवाद बना हिंसक

जानकारी के अनुसार,  सहारनपुर के नानौता के चाहमंजली मोहल्ले में घरेलू विवाद हो रहा था. अचानक से ये विवाद हिंसक हो गया. आमिर नाम के युवक ने अपनी गर्भवती भाभी की हत्या कर दी. वारदात के दौरान इलाके में चीख पुकार मच गई. आरोपी आमिर अपनी भाभी की हत्या करने के बाद भी घर में हंगामा करता रहा. कहा जा रहा है कि उसने घर में घुसकर गैस खोल दी, जिससे ये मामला और डरावना हो गया.

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पुलिस ने बरामद किया सामान

आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और आमिर को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने घर की तलाशी ली, तो हत्या में इस्तेमाल किया गया फावड़ा, चाकू, लोहे की सरिया, गैस लाइटर और कैंची बरामद हुए. पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत के आधार पर हत्या समेत तमाम गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया. 

क्या है पूरा मामला?

इस बारे में पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि एक फोन कॉल से नानौता थाना क्षेत्र इलाके में विवाद की जानकारी मिली. मौके पर पहुंचने पर वहां एक महिला का शव मिला. आरोप है कि घरेलू विवाद के दौरान एक देवर ने अपनी 6 माह की गर्भवती भाभी को कुल्हाड़ी और फावड़े से काटकर उसकी हत्या कर दी. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

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