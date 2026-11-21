सहारनपुर के सर्किट हाउस में सुप्रीम कोर्ट के एक जज के स्वागत के लिए पुलिसकर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी की थी, लेकिन जज नहीं पहुंचे. इसी दौरान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अचानक वहां पहुंच गए. पुलिसकर्मियों ने गलती से उन्हें ही गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया. इसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब 11 बजे नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सर्किट हाउस पहुंचे थे. इसके करीब 20 मिनट बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ वहां पहुंच गए. इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने ओवैसी के साथ चल रहे सुरक्षाकर्मियों को देखकर उन्हें खास मेहमान समझ लिया और गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया. दरअसल, सर्किट हाउस में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के आने की सूचना थी. उनके स्वागत के लिए सहारनपुर पुलिस की टुकड़ी को सलामी देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन जज के नहीं पहुंचने और ओवैसी के अचानक आने से यह चूक हो गई. देखते-देखते ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया.

प्रशासन पर उठे सवाल

इस घटना के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. चर्चा हो रही है कि आखिर पुलिसकर्मियों और अधिकारियों से इतनी बड़ी गलती कैसे हुई. साथ ही, सरकारी प्रोटोकॉल का पालन करने और अधिकारियों के बीच सही तालमेल को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. फिलहाल यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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