क्या है पूरा मामला?
सांसद असदुद्दीन ओवैसी को सहारनपुर आमद के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान मिला ! बाद में कहा गया कि यह भूलवश हुआ, यह सम्मान किसी बड़ी अदालत वाले जज साहब के लिए था। बैरिस्टर तो ओवैसी भी है और सांसद भी। सम्मान तो उनका भी पूरा है, राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह है ! आजकल इनकी किस्मत घोड़े से भी तेज दौड़ रही है। अब वक़्त की बात देखिए ! इनको सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने जिन तीन नेताओं को ‘रिसीव’ करने भेजा ,वो पिछले साल इनके नाम से ही जल भून जाते थे मगर अब इनसे गठबंधन कराने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास में यही 3 नेता शामिल थे। वक़्त आदत से मजबूर है ,बदलता रहता है फिर बदलेगा ! @asadowaisi @BhimArmyChief
— आसमोहम्मद कैफ़ । Aas mohd kaif 🇮🇳 (@journoaas) November 21, 2026
प्रशासन पर उठे सवाल
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