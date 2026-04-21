Saharanpur Police Action: सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

Saharanpur Police Action: सहारनपुर के थाना जनकपुरी पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर अहम सफलता हासिल की है. यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई, जिससे पुलिस की सक्रियता एक बार फिर सामने आई है.

24 मार्च को दर्ज हुआ था गंभीर मामला

जानकारी के अनुसार, 24 मार्च 2026 को पुष्पांजलि विहार, जनता रोड निवासी एक महिला ने थाना जनकपुरी में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि ग्राम बहादरपुर थाना देवबंद निवासी नीरज ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और शिकायत करने पर धमकी दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मुकदमा संख्या 64/26 धारा 65(1)/351(3) बीएनएस व 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

टीम गठित कर आरोपी की तलाश

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के पर्यवेक्षण तथा थाना जनकपुरी प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया. पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी. मंगलवार को पुलिस टीम ने आरोपी नीरज को थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र के ग्राम सढौली दुनीचन्दपुर से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक आरोपी वर्तमान में सदर बाजार क्षेत्र के नवीन नगर में किराए के मकान में रह रहा था.

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