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Pasmanda Manch: सहारनपुर में पसमांदा मंच की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रिजवान अंसारी बोले-आरएसएस नहीं, अपने लोगों से रहें सावधान

Pasmanda Manch: सहारनपुर में हिंदुस्तानी पसमांदा मंच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद रिजवान अंसारी ने पसमांदा समाज की अलग पहचान की बात कही, RSS को मुस्लिमों का विरोधी नहीं बताया, धर्मगुरुओं और पर्सनल लॉ बोर्ड पर सवाल उठाए, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया

By: Ranjana Sharma | Published: April 21, 2026 5:56:03 PM IST

सहारनपुर में पसमांदा मंच की प्रेस कॉन्फ्रेंस
सहारनपुर में पसमांदा मंच की प्रेस कॉन्फ्रेंस


Pasmanda Manch: सहारनपुर में 2027 के चुनाव से पहले सियासी माहौल गरमाता नजर आ रहा है. इसी क्रम में हिंदुस्तानी पसमांदा मंच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी. मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद रिजवान अंसारी ने संगठन की विचारधारा, पसमांदा समाज की स्थिति और RSS को लेकर अपनी स्पष्ट राय सामने रखी.

पसमांदा समाज की आवाज होने का दावा

मोहम्मद रिजवान अंसारी ने कहा कि हिंदुस्तानी पसमांदा मंच उस मेहनतकश मुस्लिम समाज की आवाज है, जिसने सदियों से अपनी मेहनत और हुनर के जरिए देश के विकास में योगदान दिया है.
उन्होंने कहा कि इसके बावजूद यह वर्ग सामाजिक भेदभाव, राजनीतिक उपेक्षा और तथाकथित सेक्युलर दलों की वोट बैंक राजनीति का शिकार रहा है, जिसके चलते इसे अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ा.

अब अलग पहचान बनाने का समय

अंसारी ने कहा कि अब समय आ गया है कि पसमांदा समाज अपनी अलग पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करे. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह केवल सामाजिक नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी जरूरी है, ताकि इस वर्ग को उसका हक मिल सके. प्रेस वार्ता के दौरान अंसारी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को लेकर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि वर्षों से RSS को लेकर जो धारणाएं बनाई गई हैं, वे पूरी तरह सही नहीं हैं. उनके अनुसार RSS न तो मुसलमानों का दुश्मन है और न ही कट्टरता का प्रतीक, बल्कि यह एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता की बात करता है.

धर्मगुरुओं और पर्सनल लॉ बोर्ड पर साधा निशाना

मोहम्मद रिजवान अंसारी ने मुस्लिम धर्मगुरुओं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग मुस्लिम समुदाय को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि मुसलमानों को RSS से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने ही समाज के उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, जो उन्हें गुमराह करते हैं. अंत में अंसारी ने कहा कि पसमांदा मंच का संघर्ष केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं है. उन्होंने इसे लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया.

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Tags: mohammad rizwan ansaripasmanda manch
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