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ऑपरेशन ‘सवेरा’ में बड़ी सफलता, सहारनपुर पुलिस ने दो स्मैक तस्कर दबोचे; 23.40 ग्राम स्मैक बरामद

Saharanpur Smack Seizure Case: पुलिस के अनुसार, गुलशेर के पास से 10.50 ग्राम और साबिर के पास से 12.90 ग्राम स्मैक बरामद की गई.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 3, 2026 10:05:17 PM IST

ऑपरेशन ‘सवेरा’ में बड़ी सफलता
ऑपरेशन ‘सवेरा’ में बड़ी सफलता


Operation Savera: सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गागलहेड़ी थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से कुल 23.40 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है, जिसकी बाजार में अच्छी-खासी कीमत बताई जा रही है.दरअसल, सहारनपुर परिक्षेत्र में पुलिस उपमहानिरीक्षक के निर्देशन में “ऑपरेशन सवेरा” अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान का उद्देश्य नशे के अवैध कारोबार पर पूरी तरह लगाम लगाना है. 

हिन्डन पुल के पास से हुई हुई गिरफ्तारी

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में गागलहेड़ी थाना पुलिस सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रही है. बताया जा रहा है कि 2 मार्च 2026 की रात पुलिस टीम गश्त और चेकिंग पर थी. इसी दौरान हिन्डन पुल के आगे माजरी की ओर से दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोका गया. तलाशी लेने पर उनके पास से स्मैक बरामद हुई.

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गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान गुलशेर निवासी नवाजपुर थाना नकुड़ और साबिर निवासी पिलखनी थाना सरसावा के रूप में हुई है.

एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

पुलिस के अनुसार, गुलशेर के पास से 10.50 ग्राम और साबिर के पास से 12.90 ग्राम स्मैक बरामद की गई. इस संबंध में थाना गागलहेड़ी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

गौरतलब है कि गुलशेर का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेल जा चुका है. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इनके नेटवर्क के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक खंगाले जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Tags: Gagalheri Police ArrestNDPS Act Case UPOperation Savera Police ActionSaharanpur Smack Seizure Case
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